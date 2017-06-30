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Пожар в СОНТ «Сатал»

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

29 июня 2017 г. в 04.08. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на 14 километре Намского тракта СОНТ «Сатал» г. Якутска. К месту вызова первое пожарное подразделение прибыло через семь минут, к моменту их прибытия горел дом. В результате пожара поврежден дом и гараж по всей площади. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки на вводе в гараж. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен рядом стоящий дом.

29 июня 2017 г. в 14.01. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частной бане на ул. Софронова в г. Якутске. Через восемь минут огнеборцы прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горели строения на участках. В результате пожара огнем повреждено: на одном участке — кровля бани и снаружи стена на площади 18 кв.м, туалет по всей площади, забор на площади 4 пог.м., на втором участке — кровля бани и снаружи стена на площади 16 кв.м., на третьем участке — стена бани снаружи на площади 4 кв.м., кровля бани по всей площади и стена душевой снаружи на площади 1 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Ущерб устанавливается. Огнеборцами спасено четыре дома и надворные постройки.

29 июня 2017 г. в 14.41. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в кладовках на ул. Гагарина п. Черский Нижнеколымского района. Первое пожарное подразделение прибыло к месту вызова через девять минут, к моменту их прибытия горели кладовки. В результате пожара огнем повреждено 8 кладовок на общей площади 40 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:
— пала сухой травы;
— неконтролируемого сжигания мусора;
— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:
— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;
— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;
— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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