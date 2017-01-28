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Пожар в селе Бердигестях. Есть пострадавшая

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

Утром 27  января 2017 г. на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Октябрьская в с. Куокуну Сунтарского района. К моменту прибытия огнеборцев, горели частный дом и частный гараж. В результате пожара огнем повреждены частные дом, гараж и автомашина «Toyota Vista» по всей площади. Предположительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Ущерб устанавливается.

27 января 2017 года на пульт службы «01» поступило заявление о том, что в результате пожара огнем поврежден металлический вагончик в Ленском районе на общей площади 18 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Ранее вызов о данном пожаре на пульт службы «01» не поступал.

Вечером 27 января 2017 года в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о пожаре на ул. С.Данилова в с. Бердигестях Горного района в одноэтажном 8-ми квартирном жилом доме, в котором лишь 3 квартиры из восьми были жилыми.

На момент прибытия огнеборцев — через пять минут после поступления вызова о пожаре, горела одна из квартир и кровля дома. Незамедлительно были поданы первые стволы на тушение пожара. Огнем повреждены квартира и кровля дома на общей площади 150 кв.м.. Пожар ликвидирован. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

До прибытия пожарных жилые помещения самостоятельно покинули 13 человек, жильцы дома временно размещены у родственников и знакомых. С места пожара в районную больницу с ожогами доставлена женщина 1993 г.р.. Условиями, способствовавшими развитию пожара, явились позднее обнаружение и сообщение на пульт «01». Всего в тушении пожара были задействованы: 4 единицы техники и 30 человек личного состава. На месте пожара работает следственно-оперативная группа.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).
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