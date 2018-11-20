Пожар в пригороде Якутска

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия): 19 ноября 2018 г. в 17.11. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Солнечная с.Хатассы г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через пять минут, из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 5 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен гараж. Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).

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