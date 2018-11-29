Пожар в двухэтажном доме в Якутске ликвидирован

Пожар в двухэтажном жилом доме на ул. Пионерская в г. Якутске ликвидирован.

На ликвидацию пожара задействовано: 45 человек личного состава и 10 единиц техники.

Напомним, вечером 28 ноября 2018 года на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме. На момент прибытия первого пожарного подразделения через пять минут после поступления вызова, горела квартира по всей площади. В результате пожара огнем повреждена квартира. Общая площадь пожара — 25 кв.м. Есть пострадавшие. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)

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