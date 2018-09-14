Пожар в частном доме Якутска

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

13 сентября 2018 г. в 18.44. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Винокурова г. Якутска. К моменту прибытия пожарного подразделения, из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена в котельной на площади 4 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен дом.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!