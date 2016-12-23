Пожар в 2-этажке Якутска

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

с.Оросу, Верхневилюйский район. 21 декабря в 23.24 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в строении технического назначения в местности «Ойогос». Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли строение от уничтожения огнем. В результате пожара огнем была повреждена кровля строения на площади 20 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 1 единица техники.

г.Якутск. 22 декабря в 00.34 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. К.Цеткин. В результате пожара огнем была повреждена стена в подъезде дома на площади 1,5 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

г.Якутск. 22 декабря в 09.39 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Ильменская. В результате пожара огнем по всей площади были повреждены гараж и 2 частные автомашины. Пожарными спасен рядом стоящий жилой дом. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 23 человека личного состава и 5 единиц техники.

г.Томмот, Алданский район. 22 декабря в 09.59 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в строительном балке на ул.Производственная в микрорайоне Синегорье. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли строение от уничтожения огнем. В результате пожара огнем была повреждена стена и пол в балке на общей площади 10 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

п.Нижний Куранах, Алданский район. 22 декабря в 19.18 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Федоренко. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли гараж от уничтожения огнем. В результате пожара огнем был поврежден пол в гараже на площади 2 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Не допускайте использования не сертифицированной пиротехнической продукции!

Будьте осторожны при использовании петард, фейерверков и других видов пиротехники!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!