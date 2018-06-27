Пожар в 2-этажке Якутска

27 июня 2018 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

26 июня 2018 г. 03.24 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят автомобили на ул. Д.Народов г. Нерюнгри. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горит автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль «Тойота-Лэнд Крузер» на общей площади 3 кв.м. и автомобиль «Тойота-Премио» на площади 0,5 кв.м. Общая площадь пожара — 3,5 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен один автомобиль.

26 июня 2018 г. 10.41 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилой дом на улице Халтурина г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты — горела кровля дома. В результате пожара огнем повреждены наружная стена дома на площади 15 кв.м. и кровля на площади 70 кв.м. Общая площадь пожара — 85 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен жилой дом.

26 июня 2018 г. 15.37 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частный дом на 16 километре Намского тракта СОНТ «Сатал» г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, горел частный дом. В результате пожара огнем поврежден дом и пристрой по всей площади. Общая площадь пожара — 112 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются.

26 июня 2018 г. 16.04 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частный дом на 13 километре Намского тракта СОНТ «Мечта» г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, горела кровля частного гаража. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража по всей площади и дом внутри по всей площади. Общая площадь пожара — 120 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются.

26 июня 2018 г. 19.12 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже в районе ПТВС г. Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, горел гараж внутри открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль на площади 1 кв.м. Общая площадь пожара — 25 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с легковоспламеняющаяся жидкость. Ущерб устанавливается.

26 июня 2018 г. 19.15 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Чиряева г. Вилюйска Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через три минуты, горела веранда и кровля дома. В результате пожара огнем повреждена веранда по всей площади и кровля дома на площади 36 кв.м. Общая площадь пожара — 54 кв.м. Причин, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен жилой дом.

26 июня 2018 г. 20.42 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной даче район 3-я линия Фабрика №3 г. Мирный. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через шесть минут, горела мансарда. В результате пожара мансарда повреждена по всей площади. Общая площадь пожара — 15 кв.м. Причин, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасена дача и баня.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!