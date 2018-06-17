Пожар в 12-квартирном жилом доме в м-не Марха г. Якутска: эвакуировано 25 человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

16 июня 2018 г. 03.19 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 12-квартирный жилой дом на улице Якова Петерса в микрорайоне Марха г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 4 минуты горела кровля. В результате пожара огнем повреждена частично наружная стена и кровля дома на площади 70 кв.м. Спасен 2-хэтажный жилой дом и эвакуировано 25 человек. Причина, виновный, ущерб устанавливается.

16 июня 2018 г. 08.15 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном строении на угольном разрезе в с. Харбалах Таттинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление. В результате пожара огнем поврежден туалет по всей площади 16 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливается.

16 июня 2018 г. 08.35 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит подвальное складское помещение магазина в 5-тиэтажном жилом доме на улице Вилюйская в п. Светлый Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 4 минуты из окна складского помещения шел дым. В результате пожара огнем повреждены продукты питания на площади 3 кв.м. Спасено складское помещение магазина. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

16 июня 2018 г. 12.37 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Хадайы в с. Ытык-Кюель Таттинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление. В результате пожара огнем повреждена котельная на площади 9 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

16 июня 2018 г. 13.25 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный сарай на улице Ленина в с. Намцы Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден сарай на площади 15 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

16 июня 2018 г. 18.45 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном магазине на улице Ярославского в г. Вилюйск Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут горели туалет и кровля магазина. В результате пожара огнем поврежден туалет по всей площади 9 кв.м., кровля магазина на площади 2 кв.м., стена магазина на площади 20 кв.м. Общая площадь 31 кв.м. Спасено здание магазина. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!