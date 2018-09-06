Пожар уничтожил сено в Сунтарском районе

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):
05 сентября 2018 г. в 20.17. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на ул. Центральная в с. Толон Сунтарского района горит сено. К моменту прибытия пожарных подразделений, горело сено. Общая площадь пожара — 18 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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