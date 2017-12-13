Пожар на улице Бабушкина унес жизни двух женщин

В данный момент проводится процессуальная проверка, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Предварительно установлено, что 12 декабря 2017 года около 23 часов при тушении пожара в квартире обнаружено тело неустановленной женщины, возраст которой 40-45 лет.

Из помещения в медицинское учреждение была доставлена еще одна пострадавшая женщина, 1953 года рождения, проживавшая в соседней квартире, которая ночью скончалась.

Кроме того, в ожоговое отделение больницы доставлена 17-летняя девушка. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии с диагнозом – отравление угарным газом. Медицинские работники оказывают ей необходимую помощь.

В рамках процессуальной проверки следователем СКР проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для установления причины возгорания. Назначены необходимые экспертные исследования.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.