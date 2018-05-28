Пожар на обогатительной фабрике АЛРОСА локализован

Сегодня днем в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в г. Удачный, микрорайон Новый Город Мирнинского района в здание рудоподготовки произошло возгорание.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через минуту — горела кровля здания.

В результате пожара огнем повреждена кровля на общей площади 60 кв.м.

Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

Погибших пострадавших нет.

На данный момент пожар локализован.

На тушение пожара задействованы: 43 человека и 9 единиц техники, от МЧС России 36 человек личного состава и 6 единиц техники.