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15 июня 2017, 13:30
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Поздравления победителям викторины «Какая она, моя Якутия?»

Региональным отделением Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» в Республике Саха (Якутия), при научно-методической поддержке Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН и Отделения ВОО «Русское географическое общество» в РС(Я), при участии Союза женских организаций Республики Саха (Якутия), под патронатом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) проведена, ставшая традиционной, Республиканская заочная викторина среди учащихся Республики Саха (Якутия) «Какая она, моя Якутия?» по теме: «Экология Якутии»

В викторине 2017 года приняли участие старшеклассники со всех уголков Якутии

По итогам III Республиканской заочной викторины среди учащихся «Какая она, моя Якутия?» жюри утвердило следующие результаты:

I место: АЛЕКСЕЕВ НИКИТА, ученик МБОУ «РГ «Эврика» Районного детско-юношеского центра Олёкминского района РС(Я) (Руководитель: Алексеева Людмила Ивановна).

II место: ОХЛОПКОВА КАРОЛИНА, ученица «Батагайская СОШ» Верхоянского района (Руководитель: Артемьева Мария Николаевна).

III место: МАРХЕЕВ ПЕТР, ученик МБУ ОО «Белогорская СОШ им. В.П. Ефимова» Абыйского района (Руководитель: Максимова Надежда Егоровна)

Победителю и призерам вручены ценные призы (электронные книги) и персональное приглашение каждому на участие в экспедиционных исследованиях на научных стационарах Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, при целевой финансовой поддержке Отделения Русского географического общества в Республике Саха (Якутия). Школьники 2017 года — все из районов республики, поэтому призы были вручены отцам и сестре призеров викторины.

С 2017 г. появились новые номинации:

Грамоты и ценные призы (планшеты) получили научные руководители:

АЛЕКСЕЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный детско-юношеский центр» МР «Олекминский район» РС(Я)», руководитель победителя викторины Алексеева Никиты.

ПИНИГИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, учитель географии МОБУ СОШ №1, г. Якутск, руководитель более 10 работ участников викторины.

 Церемонии награждения состоялась в День России на площади им. С. Орджоникидзе, в которой приняли участие заместитель директора института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Академии наук РС(Я) Виктор Васильевич Шепелев, заместитель Председателя отделения «Русское географическое общество» в Республике Саха (Якутия), кандидат географических наук, заведующий кафедрой географии института естественных наук Северо-Восточного Федерального Университета Юрий Георгиевич Данилов, председатель комитета по природопользованию и экологии ТПП РС(Я), доцент кафедры экологии, кандидат биологических наук, Галина Софроновна Васильева, старший преподаватель кафедры экологии Северо-Восточного Федерального Университета Алина Афанасьевна Никифорова.

 Поздравляем всех участников с достойной борьбой в Третьей Республиканской заочной викторине среди школьников Республики Саха (Якутия) «Какая она, моя Якутия?»!

ИТОГИ

III Республиканской заочной викторины среди учащихся Республики Саха (Якутия) «Какая она, моя Якутия?» (первые 50 участников) 

место ФИО участника Учебное заведение ФИО руководителя
1. Алексеев

Никита

 МБУ ДО «Районный детско-юношеский центр», г. Олекминск Алексеева

Людмила Ивановна
2. Охлопкова

Каролина

 Батагайская СОШ, Верхоянский район Артемьева

Мария Николаевна
3. Мархеев

Петр

 МБУ ОО «Белогорская СОШ им. В.П. Ефимова», Абыйский район Максимова

Надежда Егоровна
4. Никонова

Елизавета

 МОБУ ГКГ, г. Якутск Неустроева

Анна Ивановна
5. Ю

Никита

 Кюпская СОШ им. Е.И.Апросимова, Усть-Майский район Иванова

Екатерина Петровна
6. Григорьева

Мария

 Батагайская СОШ, Верхоянский район Артемьева

Мария Николаевна
7. Павлушин

Юрий

 МОБУ «Маганская СОШ», Якутск Сидорова

Зоя Михайловна
8. Константинова

Александра

 МБОУ «Кюндяинская СОШ», Сунтарский район Максимова

Наталья Николаевна
9. Павлова

Сандара

 МБО «Ытык-Кюельская СОШ им. А.И. Софронова», Татинский район Колесова Н.В.
10. Горохова

Айна

 Батагайская СОШ, Верхоянский район Артемьева

Мария Николаевна
11. Попов

Эрхан

 ФТЛ им. В.П. Ларионова, Якутск Федорова

Валентина Дмитриевна
12. Корякина

Диана

 ГБОУ «Высшая школа музыки РС (Я) им. В.А. Босикова» Иванова Евдокия Прокопьевна, Иванова Римма Григорьевна
13. Рабинович

Максим

 МОБУ «СОШ №21», г. Якутск Вахрушева

Августа Витальевна
14. Бутакова

Алена

 МБОУ СОШ №2, г. Олекминск Павленко

Светлана Алексеевна
15. Иванов

Николай

 МБОУ Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина, Нюрбинский район Андреева

Надежда Николаевна
16. Гуринова

Людмила

 МБОУ «Кюндяинская СОШ», Сунтарский район Максимова

Наталья Николаевна
17. Макаров

Георгий

 МБОУ «СОШ №2», г. Олекминск Павленко

Светлана Алексеевна
18. Григорьева

Кристина

 МБОУ «Едейская СОШ», Хангаласский район Латышева

Наталья Васильевна
19. Михайлова

Надежда

 МОБУ СОШ №26, г. Якутск Рыкова

Татьяна Геннадиевна
20. Степанова

Дарина

 МБОУ «Кюндяинская СОШ», Сунтарский район Максимова

Наталья Николаевна
21. Никонов

Тимур

 МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С. Данилова», Горный улус Алексеева

Елена Егоровна
22. Андреева

Влада

 МБОУ «Магарасская СОШ им. Л.Н. Харитонова», Горный район  
23. Кизилов

Данил

 МБОУ «Алданский лицей», Алданский район Кизилова

Анна Михайловна
24. Васильева София МОБУ СОШ №21, г. Якутск Вахрушева

Августа Витальевна
25. Безносова Сардана МБОУ «Магарасская СОШ им. Л.Н. Харитонова», Горный район  
26. Андреева

Милена

 МБОУ «Халбакинская СОШ им. П.И. Быканова», Вилюйский район Федорова Татьяна Сергеевна, Таппагарова

Анна Михайловна
27. Александрова

Диана

 МБО ДО «Центр творчества «Спектр»» г. Среднеколымск Тарасова

Алевтина Петровна
28. Петрова

Саина

 МОБУ «СОШ №1», г. Якутск Пинигина

Светлана Владимировна
29. Николаев

Александр

 МОБУ «СОШ №1», г. Якутск Николаева Жана Владимировна, Пинигина Светлана Владимировна
30. Простакова

Розанна

 МБОУ «Халбакинская СОШ им. П.И. Быканова», Вилюйский район Федорова Татьяна Сергеевна, Таппагарова Анна Михайловна
31. Алексева

Айталина

 МОБУ СОШ №1, г. Якутск Пинигина

Светлана Владимировна
32. Николенко

Георгий

 МБОУ «Солнечнинская СОШ», Усть-Майский район Дорогая

Надежда Михайловна
33. Сметанина

Евдокия

 МБОУ «Кобяйская СОШ им. Е.Е. Эверстова», Кобяйский район Федотова

Марфа Ивановна
34. Полятинская

Алина

 МОБУ «СОШ №1», г. Якутск Пинигина

Светлана Владимировна
35. Кириллина

Виктория

 МОБУ СОШ №1 Пинигина

Светлана Владимировна
36. Степанова

Никандрина

 МОБУ «СОШ №1», г. Якутск Пинигина

Светлана Владимировна
37. Урсаки

Анна

 МОБУ СОШ №21, г. Якутск Вахрушева

Августа Витальевна
38. Попова-Новгородова Нарыйаана МОБУ «СОШ №1», г. Якутск Пинигина

Светлана Владимировна
39. Слепцов

Александр

 МБОУ «Сватайская СОШ им. Г.Г. Колесова», Среднеколымский район Слепцова Лена Александровна
40. Петров

Александр

 МОБУ «СОШ №1», г. Якутск Пинигина

Светлана Владимировна
41. Васильева

Анна

 МБОУ «Бярийинская СОШ им. В.Д. Лонгинова», Усть-Алданский район Атастырова

Елена Васильевна
42. Винокуров

Константин

 МОБУ СОШ №1, г. Якутск Пинигина

Светлана Владимировна
43. Федоров

Прокопий

 ГБОУ «Республиканский лицей-интернат с углубленным изучением отдельных предметов» Федорова

Татьяна Сергеевна
44. Назарова

Альбина

 МБОУ «Бярийинская СОШ им. В.Д. Лонгинова» Атастырова

Елена Васильевна
45. Варламова

Диана

 МБОУ «1-Жемконская СОШ им. П.С. Скрябина», Хангаласский район Ефимова

Валерия Валерьевна
46. Семенов

Антон

 МОБУ «СОШ №1», г. Якутск Пинигина

Светлана Владимировна
47. Перфильева

Дарья

 МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП» Гончарова

Татьяна Николаевна
48. Скрябин

Владимир

 МБОУ «1-Жемконская СОШ им. П.С. Скрябина», Ефимова

Валерия Валерьевна
49. Воронина

Ольга

 МОБУ СОШ №21, г. Якутск Вахрушева

Августа Витальевна
50. Христофорова

Ирина

 МБОУ «Синская СОШ» Хангаласский район Галкина

Наталья Валентиновна

 

Республиканская заочная викторина среди учащихся стала традиционной. В предстоящем году вновь ожидаем активного участия школьников старших классов и пожелаем всем успехов и достижений!

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Источник: Председатель РО ОПП «Народная партия «За женщин России» в РС(Я), кандидат геолого-минералогических наук Альбина Прокопьевна Черепанова.
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