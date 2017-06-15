Поздравления победителям викторины «Какая она, моя Якутия?»

Региональным отделением Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» в Республике Саха (Якутия), при научно-методической поддержке Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН и Отделения ВОО «Русское географическое общество» в РС(Я), при участии Союза женских организаций Республики Саха (Якутия), под патронатом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) проведена, ставшая традиционной, Республиканская заочная викторина среди учащихся Республики Саха (Якутия) «Какая она, моя Якутия?» по теме: «Экология Якутии»
В викторине 2017 года приняли участие старшеклассники со всех уголков Якутии
По итогам III Республиканской заочной викторины среди учащихся «Какая она, моя Якутия?» жюри утвердило следующие результаты:
I место: АЛЕКСЕЕВ НИКИТА, ученик МБОУ «РГ «Эврика» Районного детско-юношеского центра Олёкминского района РС(Я) (Руководитель: Алексеева Людмила Ивановна).
II место: ОХЛОПКОВА КАРОЛИНА, ученица «Батагайская СОШ» Верхоянского района (Руководитель: Артемьева Мария Николаевна).
III место: МАРХЕЕВ ПЕТР, ученик МБУ ОО «Белогорская СОШ им. В.П. Ефимова» Абыйского района (Руководитель: Максимова Надежда Егоровна)
Победителю и призерам вручены ценные призы (электронные книги) и персональное приглашение каждому на участие в экспедиционных исследованиях на научных стационарах Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, при целевой финансовой поддержке Отделения Русского географического общества в Республике Саха (Якутия). Школьники 2017 года — все из районов республики, поэтому призы были вручены отцам и сестре призеров викторины.
С 2017 г. появились новые номинации:
Грамоты и ценные призы (планшеты) получили научные руководители:
АЛЕКСЕЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный детско-юношеский центр» МР «Олекминский район» РС(Я)», руководитель победителя викторины Алексеева Никиты.
ПИНИГИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, учитель географии МОБУ СОШ №1, г. Якутск, руководитель более 10 работ участников викторины.
Церемонии награждения состоялась в День России на площади им. С. Орджоникидзе, в которой приняли участие заместитель директора института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Академии наук РС(Я) Виктор Васильевич Шепелев, заместитель Председателя отделения «Русское географическое общество» в Республике Саха (Якутия), кандидат географических наук, заведующий кафедрой географии института естественных наук Северо-Восточного Федерального Университета Юрий Георгиевич Данилов, председатель комитета по природопользованию и экологии ТПП РС(Я), доцент кафедры экологии, кандидат биологических наук, Галина Софроновна Васильева, старший преподаватель кафедры экологии Северо-Восточного Федерального Университета Алина Афанасьевна Никифорова.
Поздравляем всех участников с достойной борьбой в Третьей Республиканской заочной викторине среди школьников Республики Саха (Якутия) «Какая она, моя Якутия?»!
ИТОГИ
III Республиканской заочной викторины среди учащихся Республики Саха (Якутия) «Какая она, моя Якутия?» (первые 50 участников)
|место
|ФИО участника
|Учебное заведение
|ФИО руководителя
|1.
|Алексеев
Никита
|МБУ ДО «Районный детско-юношеский центр», г. Олекминск
|Алексеева
Людмила Ивановна
|2.
|Охлопкова
Каролина
|Батагайская СОШ, Верхоянский район
|Артемьева
Мария Николаевна
|3.
|Мархеев
Петр
|МБУ ОО «Белогорская СОШ им. В.П. Ефимова», Абыйский район
|Максимова
Надежда Егоровна
|4.
|Никонова
Елизавета
|МОБУ ГКГ, г. Якутск
|Неустроева
Анна Ивановна
|5.
|Ю
Никита
|Кюпская СОШ им. Е.И.Апросимова, Усть-Майский район
|Иванова
Екатерина Петровна
|6.
|Григорьева
Мария
|Батагайская СОШ, Верхоянский район
|Артемьева
Мария Николаевна
|7.
|Павлушин
Юрий
|МОБУ «Маганская СОШ», Якутск
|Сидорова
Зоя Михайловна
|8.
|Константинова
Александра
|МБОУ «Кюндяинская СОШ», Сунтарский район
|Максимова
Наталья Николаевна
|9.
|Павлова
Сандара
|МБО «Ытык-Кюельская СОШ им. А.И. Софронова», Татинский район
|Колесова Н.В.
|10.
|Горохова
Айна
|Батагайская СОШ, Верхоянский район
|Артемьева
Мария Николаевна
|11.
|Попов
Эрхан
|ФТЛ им. В.П. Ларионова, Якутск
|Федорова
Валентина Дмитриевна
|12.
|Корякина
Диана
|ГБОУ «Высшая школа музыки РС (Я) им. В.А. Босикова»
|Иванова Евдокия Прокопьевна, Иванова Римма Григорьевна
|13.
|Рабинович
Максим
|МОБУ «СОШ №21», г. Якутск
|Вахрушева
Августа Витальевна
|14.
|Бутакова
Алена
|МБОУ СОШ №2, г. Олекминск
|Павленко
Светлана Алексеевна
|15.
|Иванов
Николай
|МБОУ Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина, Нюрбинский район
|Андреева
Надежда Николаевна
|16.
|Гуринова
Людмила
|МБОУ «Кюндяинская СОШ», Сунтарский район
|Максимова
Наталья Николаевна
|17.
|Макаров
Георгий
|МБОУ «СОШ №2», г. Олекминск
|Павленко
Светлана Алексеевна
|18.
|Григорьева
Кристина
|МБОУ «Едейская СОШ», Хангаласский район
|Латышева
Наталья Васильевна
|19.
|Михайлова
Надежда
|МОБУ СОШ №26, г. Якутск
|Рыкова
Татьяна Геннадиевна
|20.
|Степанова
Дарина
|МБОУ «Кюндяинская СОШ», Сунтарский район
|Максимова
Наталья Николаевна
|21.
|Никонов
Тимур
|МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С. Данилова», Горный улус
|Алексеева
Елена Егоровна
|22.
|Андреева
Влада
|МБОУ «Магарасская СОШ им. Л.Н. Харитонова», Горный район
|23.
|Кизилов
Данил
|МБОУ «Алданский лицей», Алданский район
|Кизилова
Анна Михайловна
|24.
|Васильева София
|МОБУ СОШ №21, г. Якутск
|Вахрушева
Августа Витальевна
|25.
|Безносова Сардана
|МБОУ «Магарасская СОШ им. Л.Н. Харитонова», Горный район
|26.
|Андреева
Милена
|МБОУ «Халбакинская СОШ им. П.И. Быканова», Вилюйский район
|Федорова Татьяна Сергеевна, Таппагарова
Анна Михайловна
|27.
|Александрова
Диана
|МБО ДО «Центр творчества «Спектр»» г. Среднеколымск
|Тарасова
Алевтина Петровна
|28.
|Петрова
Саина
|МОБУ «СОШ №1», г. Якутск
|Пинигина
Светлана Владимировна
|29.
|Николаев
Александр
|МОБУ «СОШ №1», г. Якутск
|Николаева Жана Владимировна, Пинигина Светлана Владимировна
|30.
|Простакова
Розанна
|МБОУ «Халбакинская СОШ им. П.И. Быканова», Вилюйский район
|Федорова Татьяна Сергеевна, Таппагарова Анна Михайловна
|31.
|Алексева
Айталина
|МОБУ СОШ №1, г. Якутск
|Пинигина
Светлана Владимировна
|32.
|Николенко
Георгий
|МБОУ «Солнечнинская СОШ», Усть-Майский район
|Дорогая
Надежда Михайловна
|33.
|Сметанина
Евдокия
|МБОУ «Кобяйская СОШ им. Е.Е. Эверстова», Кобяйский район
|Федотова
Марфа Ивановна
|34.
|Полятинская
Алина
|МОБУ «СОШ №1», г. Якутск
|Пинигина
Светлана Владимировна
|35.
|Кириллина
Виктория
|МОБУ СОШ №1
|Пинигина
Светлана Владимировна
|36.
|Степанова
Никандрина
|МОБУ «СОШ №1», г. Якутск
|Пинигина
Светлана Владимировна
|37.
|Урсаки
Анна
|МОБУ СОШ №21, г. Якутск
|Вахрушева
Августа Витальевна
|38.
|Попова-Новгородова Нарыйаана
|МОБУ «СОШ №1», г. Якутск
|Пинигина
Светлана Владимировна
|39.
|Слепцов
Александр
|МБОУ «Сватайская СОШ им. Г.Г. Колесова», Среднеколымский район
|Слепцова Лена Александровна
|40.
|Петров
Александр
|МОБУ «СОШ №1», г. Якутск
|Пинигина
Светлана Владимировна
|41.
|Васильева
Анна
|МБОУ «Бярийинская СОШ им. В.Д. Лонгинова», Усть-Алданский район
|Атастырова
Елена Васильевна
|42.
|Винокуров
Константин
|МОБУ СОШ №1, г. Якутск
|Пинигина
Светлана Владимировна
|43.
|Федоров
Прокопий
|ГБОУ «Республиканский лицей-интернат с углубленным изучением отдельных предметов»
|Федорова
Татьяна Сергеевна
|44.
|Назарова
Альбина
|МБОУ «Бярийинская СОШ им. В.Д. Лонгинова»
|Атастырова
Елена Васильевна
|45.
|Варламова
Диана
|МБОУ «1-Жемконская СОШ им. П.С. Скрябина», Хангаласский район
|Ефимова
Валерия Валерьевна
|46.
|Семенов
Антон
|МОБУ «СОШ №1», г. Якутск
|Пинигина
Светлана Владимировна
|47.
|Перфильева
Дарья
|МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП»
|Гончарова
Татьяна Николаевна
|48.
|Скрябин
Владимир
|МБОУ «1-Жемконская СОШ им. П.С. Скрябина»,
|Ефимова
Валерия Валерьевна
|49.
|Воронина
Ольга
|МОБУ СОШ №21, г. Якутск
|Вахрушева
Августа Витальевна
|50.
|Христофорова
Ирина
|МБОУ «Синская СОШ» Хангаласский район
|Галкина
Наталья Валентиновна
Республиканская заочная викторина среди учащихся стала традиционной. В предстоящем году вновь ожидаем активного участия школьников старших классов и пожелаем всем успехов и достижений!comments powered by HyperComments