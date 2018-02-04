Поздравление ветерана с 75-й годовщиной Сталинградской битвы

75 лет назад под Сталинградом Красная Армия разгромила отборные войска Фашистской Германии и ее сателлитов. Величайшая битва в истории человечества завершилась полным триумфом наших героических дедов и прадедов, многие из которых самоотверженно отдали жизнь за эту великую победу. Весь мир, затаив дыхание, ждал, кто выйдет победителем из этого судьбоносного сражения 20 века. На границе с СССР стояли готовые к вторжению турецкие войска, на Дальнем Востоке ждала команды к наступлению полуторомиллионная Квантунская армия, японские самураи жаждали реванша за Хасан и Халхин-гол.

Трудно было бы сказать, как повернулась история нашего государства, если бы не беззаветная отвага и массовый героизм советских солдат. Бои в городской застройке всеми военными экспертами оцениваются, как тяжелейшие и требующие от солдат неимоверного напряжения и нечеловеческого упорства. И наши славные деды и прадеды выстояли, перемололи в прах лучших солдат сильнейшей армии мира, остановили наступательный порыв вермахта и войск гитлеровских приспешников, а затем, переиграв стратегически и тактически, окружили и уничтожили всю наступательную группировку вражеских войск.

И выдохнул с облегчением мир, понимая, что уже не будет расползаться по земному шару коричневая чума, внезапно передумали вступать в войну на стороне Гитлера Турция с Японией. Да и прочие союзники фашистской Германии потеряли в Сталинградской битве свои самые боеспособные дивизии и, во многом, утратили возможность к самостоятельным активным боевым действиям.

Под Сталинградом громил врага и Петр Прокопьевич Рыбкин, тогда 19-летний паренек из Иркутской области, пошедший на фронт добровольцем. За боевые заслуги, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, он был награжден медалью «За отвагу», той, самой уважаемой и ценимой фронтовиками солдатской медалью, которую давали исключительно за личную храбрость, проявленную в бою. Также Петр Прокопьевич награжден Орденом Великой Отечественной войны и многими другими наградами. Сейчас ему уже 94 года, но он по-прежнему молод душой, всегда старается быть в курсе всех новостей и событий, переживает за страну, живет обычной жизнью российского пенсионера, по мере возможности участвует в общественной жизни Центрального округа.

2 февраля Петр Прокопьевич, который живет с любимой внучкой, в своей уютной квартире весь день встречал гостей и получал поздравления с 75 годовщиной коренного перелома в Великой Отечественной войне. Вспоминал давние события, однополчан, которые отдали свою жизнь во время войны, и тех, кто не дожил до наших дней в мирное время. Многие известные государственные и общественные деятели Якутска и Республики поздравили Петра Прокопьевича Рыбкина и пожелали ему всего самого наилучшего.

Тепло поздравил Петра Прокопьевича с юбилеем Сталинградской Битвы и депутат от Алексеевского избирательного округа Васильев Николай Николаевич. Он вручил ветерану приветственный адрес и почетную грамоту Постоянной комиссии Якутской гордумы по местному самоуправлению, законности и регламенту за вклад в воспитание патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения на примерах подлинного героизма советских солдат, проявленного на полях сражений Великой Отечественной войны.

Поскольку Якутская городская клиническая больница, главным врачом которой является Н.Н. Васильев, взяла шефство над здоровьем П.П. Рыбкина, Николай Николаевич также спросил и о самочувствии ветерана. Выслушав Петра Петровича о некоторых проблемах со здоровьем, Н.Васильев, как врач-гастроэнтеролог, дал необходимые консультации и взял этот вопрос под контроль, чтобы в случае необходимости госпитализировать ветерана в больницу на обследование.

Пожелаем Петру Петровичу Рыбкину и его близким здоровья и долголетия, счастья, мира, благополучия и благоденствия! Мы благодарны нашим героям за великую победу!

Андреев С.С.