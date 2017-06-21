Поздравление Василия Тимофеева с празднованием праздника Ысыах

Уважаемые якутяне, сердечно поздравляю Вас с празднованием

национального праздника Ысыах!

Ысыах — главный праздник народа Саха, который олицетворяет благополучие, изобилие, торжество жизни на земле. Этот замечательный праздник соединяет традиции, историю народа с современностью и будущим.

Желаю Вам счастья, здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть празднование Ысыаха поселит в сердцах доброту, радость и любовь, зарядит новыми силами и энергией!

Мира и добра вам и вашим близким!

С наилучшими пожеланиями,

Народный депутат Республики Саха (Якутия),

Директор Якутского филиала Россельхозбанка

Василий Тимофеев