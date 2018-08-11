Поздравление с Днём строителя

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём строителя!

Этот профессиональный праздник объединяет множество инженеров, проектировщиков, архитекторов, рабочих и всех специалистов строительного комплекса Якутии.

Благодаря вашим золотым рукам сёла и города республики развиваются, становятся более удобными для жизни. Вы по праву можете гордиться результатами своего труда и значительному вкладу в создание нового качества жизни сотен тысяч людей, живущих в суровых климатических условиях Севера.

Несколько лет подряд Якутия находится в числе регионов–передовиков на Дальнем Востоке РФ в области жилищного строительства. В 2017 году республика стала безусловным лидером по вводу жилья, установив рекорд: 634,6 тысячи квадратных метров. За 5 лет 30 тысяч жителей северного края получили новые квартиры, съехав из ветшающих домов. Впереди у нас еще больше работы по сносу аварийных бараков и вводу современного комфортного жилья.

Кроме новых жилых домов в населённых пунктах Якутии ежегодно появляются отвечающие всем российским стандартам школы и детские сады, поликлиники, учреждения культуры и спорта, торговые комплексы. Эти красивые и яркие объекты послужат нескольким поколениям якутян.

Дорогие друзья, вместе с вами мы будем и дальше создавать счастливое будущее для наших детей, реализовывать программы развития любимой Якутии. От всей души желаю вам успехов во всех проектах, крепкого здоровья вам и вашим семьям!

Руководство Республики Саха (Якутия)