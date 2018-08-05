Поздравление с Днем железнодорожника

Уважаемые работники железнодорожного транспорта Якутии!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

За последние десятилетия железнодорожный транспорт стал основой транспортной системы республики. С развитием железной дороги создаются условия для активного развития экономики и промышленности, улучшается транспортная доступность в регионе, снижаются затраты на организацию северного завоза.

Растут объемы грузовых и пассажирских перевозок, повышается качество предоставляемых услуг. Ежегодно пассажирскими поездами АО «Железные дороги Якутии» перевозится около 80 тысяч пассажиров от Томмота до Москвы, Благовещенска, Хабаровска и Тынды.

К концу года с открытием постоянного грузового и пассажирского сообщения до Нижнего Бестяха откроются новые перспективы для развития отрасли. Существенно вырастет пассажиропоток, расширится география перевозок. Получат развитие проекты угледобывающих предприятий, ускорятся торговые потоки, будет обеспечен круглогодичный завоз для большей части республики. Уверены, что железнодорожный узел в Нижнем Бестяхе станет основой транспортно-логистического центра Якутии и всего северо-востока Российской Федерации.

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!

Благодарим вас за самоотверженный труд, ответственность и высокий профессионализм. От вашей слаженной работы зависит благополучие жителей Республики Саха (Якутия)! Желаем вам счастья, здоровья, успехов в трудовой деятельности, благополучия и процветания!

Руководство Республики Саха (Якутия)