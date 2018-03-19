Поздравление с днем Арктики ректора АГИКИ 

Ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева поздравляет якутян с днем Арктики.
«Сегодня Якутия отмечает День Арктики.
Арктика становится «уникальным пространством ойкумены человечества», где объединяются культуры разных народов, проживающих на территории холода. Изучение и развитие культурного и образовательного ландшафта Арктики, взращивание ее человеческого капитала – одна из важных задач государства.
Более 40 народов Арктики, проживающих на территории Севера и Арктической зоны России и коренные народы восьми арктических стран, создают культурное многообразие и культурный ландшафт на карте мира. Культура и искусство народов мира сегодня становится стимулом позитива для сотрудничества.
Облик российской Арктики формирует гуманитарные ресурсы. Арктика не только место, где рождается климат, Арктика – место, где формируется культура мира.
Миссия Арктического института культуры и искусств тесно связана с раскрытием ресурсного потенциала Арктики. Именно в вузах формируется новая среда, которая распространяется на все общество.
От имени коллектива Арктического государственного института культуры и искусств поздравляю всех якутян с Днем Арктики и началом работы VII съезда коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).
Призываю всех в дальнейшем консолидировать силы для сохранения и развития культурного наследия севера России!»