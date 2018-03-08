Поздравление с 8 марта от Александра Саввинова

Дорогие женщины!

Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днем!

Вам, наши дорогие и любимые матери, жены, дочери, сестры – в этот весенний день мы с чувством глубокого уважения и признательности говорим самые добрые и теплые слова.

Сегодня мы хотим сказать спасибо Вам, наши дорогие женщины, за умение сочетать в себе нежность и настойчивость, мудрость и вечную молодость. Нас вдохновляет Ваша внутренняя сила, которая позволяет вам покорять профессиональные вершины, активно заниматься общественной деятельностью, оставаясь при этом надежными хранительницами домашнего очага, наполняя уютом дом, воспитывая детей, и окружая заботой близких. Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие, щедро даря своим близким душевную заботу, мудрость и умение сопереживать.

Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, а ваши сердца будут согреты заботой и уважением. Спасибо Вам за понимание, за мудрость и поддержку, за то, что делаете нас добрее и благороднее. Желаем вам душевного комфорта и счастья!

С глубоким уважением,

Председатель Якутской городской Думы

Александр Саввинов