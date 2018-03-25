Поздравление ректора АГИКИ с Днем работника культуры 

От имени коллектива Арктического государственного института культуры и искусств разрешите поздравить всех коллег, работников культуры, с профессиональным праздником! Поприще, которое мы с вами выбрали делом жизни, не всегда простое, но, несомненно, нужное, несущее высшие блага не только нашим современникам, но и будущим поколениям. Каждодневный труд, неустанные поиски – наш вклад во имя процветания всего человечного, созидательного.

Отрадно отметить, что эффективный менеджмент управления отраслью, внедренный в 1990-2000-е годы, способствовал формированию инновационного мышления у профессионалов, стал импульсом продвижения сферы культуры и искусства в целом. У нас созданы, сохранены и продолжают работать все учреждения культуры. Опыт нашего региона приветствуется общественными лидерами страны, благодаря политике, проводимой главой региона Е.А. Борисовым и Министерством культуры и духовного развития РС(Я). Заложенная база в культурной политике региона дает сегодня свои результаты.

Пусть работа каждого, кто посвятил себя развитию культуры, будет оценена по достоинству! Желаю благополучия в семьях, дальнейших ярких успехов, достижений!

С наилучшими пожеланиями, ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.