Поздравление председателя Якутской городской Думы  с Первомаем

С праздником весны и труда!

Дорогие жители города Якутска!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с праздником весны и труда!

День 1 мая для многих поколений был и остается символом весеннего обновления, единства, радости мирного созидательного труда. Мы сохранили традицию Первомая как праздника единения всех трудящихся – людей разных профессий и поколений. Первомай объединяет нас вокруг главных ценностей, неподвластных времени. Это счастье и благополучие семьи, мир и процветание родного города, республики, страны, право на достойный труд.

Благодаря трудолюбию, инициативности, целеустремленности горожан Якутск стремительно развивается. День весны и труда близок и дорог жителям города, умеющим эффективно работать, воплощать в жизнь самые масштабные планы и начинания.

Май всегда радует нас теплой погодой, позволяет отдохнуть и набраться сил для будущих трудовых свершений.

Желаю весеннего настроения, трудовых и творческих успехов и всего самого доброго! Мира, счастья и благополучия каждому дому!

Председатель Якутской городской Думы

Александр Саввинов