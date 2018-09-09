Поздравление председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова с Днем города

Дорогие жители и гости столицы! От имени Якутской городской Думы сердечно поздравляю вас с Днём рождения нашего любимого города.

За свою 386-летнюю историю Якутск приобрел уникальный облик, из скромного острога превратился в самый крупный город мира, расположенный на вечной мерзлоте. Добиться этого удалось благодаря неустанному труду и активности жителей столицы, их стремлению к созиданию.

Мы любим Якутск за площади, скверы и памятники, за тихие улицы, где все такое знакомое и родное, за уютные дворы, с которыми у многих из нас связаны теплые воспоминания из детства и юности. У каждого горожанина — свой Якутск, но непременно близкий, замечательный, неповторимый. И мы очень любим столицу, гордимся ею, стремимся сделать лучше. Многое из задуманного удалось реализовать, что-то еще только предстоит сделать, но надо помнить — только общими усилиями, только вместе мы в силах сделать наш Якутск процветающим.

Мы видим, как из года в год меняется и растет город: строятся современные здания, жилые дома, прокладываются улицы, появляются новые общественные пространства. Это заслуга всех горожан – наш общий вклад в развитие столицы!

2018 год в Якутске объявлен Годом новаторства, основной целью которого является поддержка передовых идей и гражданских инициатив.

Сейчас, когда технологии становятся основой развития любого муниципалитета, мы должны формировать принципы управления городом с учетом новой повестки дня — модернизировать традиционные отрасли, развивать инновационную, креативную и цифровую экономику.

Те цели и задачи, которые мы ставим сегодня перед собой, — это создание комфортной городской среды, достижение баланса между технологическим развитием и экологической безопасностью, сохранение и приумножение человеческого капитала. Основной приоритет при этом – обеспечение достойных условий жизни для каждого горожанина.

День рождения Якутска – это праздник тех, чьим трудом создавался наш замечательный город, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины. Нас объединяет забота о нем, желание и стремление благоустроить его, сделать неповторимым, узнаваемым, привлекательным.

Огромное спасибо всем, кто своим каждодневным трудом вносит вклад в развитие родного города. Особые слова благодарности – ветеранам, заложившим будущее Якутска, а также молодежи, активно участвующей в социально-экономической и общественной жизни.

Вместе с городом растут потребности и ожидания населения Якутска. Сегодня мы хотим чувствовать себя жителями успешного города, в котором достойно будут расти наши дети и внуки.

Осуществить эти стремления, создать комфортные условия для жизни, труда и досуга — наша главная и неизменная задача.

Залогом успеха является то, что жители готовы проявлять инициативу, вкладывать свой труд и энергию в достижение общих целей.

В этот праздничный день желаю всем жителям Якутска здоровья, благополучия и оптимизма, успехов во всех начинаниях. Счастья каждому дому, каждой семье, каждому жителю столицы!

С праздником, дорогие якутяне! С Днём города!

Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов