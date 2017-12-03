Поздравление Ольги Балабкиной с Днем юриста

Честность, компетентность, беспристрастность

Уважаемые коллеги, друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём юриста! Сегодня этот праздник отмечают люди, стоящие на страже Закона, профессионалы высочайшего уровня, ежедневно и ежечасно защищающие права и свободы граждан.

Мир меняется стремительно, вместе с ним меняются и требования к юристам. «Цифровое правосудие» — не за горами. И для перехода к нему уже не потребуются столетия, потребуется один клик. И в этой ситуации к юристам предъявляются новые требования. Современный юрист должен обладать пониманием глобальных трендов профессионального пространства.

И, несмотря на это, юрист всегда должен осознавать, что он стал частью культуры права и профессии.

Осознание которого происходит, прежде всего, через наличие у юристов навыков эмоционального интеллекта, способности человека воспринимать собственные эмоции и управлять чувствами для эффективного решения задач. Сегодня развитый эмоциональный интеллект называют важнейшим элементом высокой квалификации юриста. Юрист будущего обладает схожими с врачом навыками. Он возвращается к роли доверенного советника. Свои знания (практические и теоретические) будет интерпретировать в суждения и поступки, направленные на решение проблем человека, прежде всего, на верховенство Закона и защиту законных прав и интересов граждан и семьи. И, несмотря на меняющиеся реалии, в некотором смысле профессия юриста «возвращается к своим истокам».

Желаю вам, коллегам-юристам, ветеранам юридической отрасли крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов в нашей нелегкой, но столь важной и нужной работе по защите прав человека и гражданина.

С праздником вас, дорогие коллеги!

О.В. Балабкина

заместитель Председателя

Государственного Собрания

(Ил Тумэн) РС (Я)