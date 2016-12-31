Поздравление Николая Дегтярева с Новым годом

Уважаемые жители Якутии! Дорогие друзья!

От имени Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) и от себя лично тепло и сердечно поздравляю вас с Новым 2017 годом!

Уходящий год был ознаменован для нас юбилейной датой – 95-летием профсоюзного движения Якутии. Мы постарались наполнить этот год мероприятиями, по результатам которых смогли бы составить анализ и осмысление по основным направлениям профсоюзной деятельности на современном этапе. Организовали и провели очередные конкурсы агитбригад, ежегодные конкурсы среди первичных профсоюзных организаций, социальных партнеров, продолжается учебный год Школы молодого профсоюзного лидера, проведен крупный профсоюзный форум при поддержке Международной организации труда и представительства ФНПР в Дальневосточном федеральном округе, и наконец, состоялся Первый Форум профсоюзных активистов республики, который стал единой площадкой обсуждения всех актуальных вопросов повестки дня. Все эти мероприятия дали нам знания, опыт и определили основные задачи дальнейшей работы.

Уверенным шагом вступаем в новый 2017 год, который, уверен, так же будет наполнен созидательной и конструктивной работой по защите интересов человека труда, развитию социального партнерства и укреплению профсоюзных структур. Важным моментом работы в следующем году станет работа по формированию нового Республиканского (регионального) соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) между Правительством республики, Федерацией профсоюзов республики и региональным объединением работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)» на 2017-2019 годы.

2017 год Федерацией Независимых Профсоюзов России объявлен Годом профсоюзной информации. Профсоюзы Якутии с большим энтузиазмом восприняли эту инициативу и согласны с тем, что проведение сильной, масштабной информационно-пропагандистской работы сегодня очень важно в условиях повсеместного нарушения прав работников, в условиях внедрения информационных технологий в нашу повседневную жизнь.

Желаю всем вам крепкого здоровья, исполнения желаний в Новом году! Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, новых открытий и только замечательного настроения. Благополучия, мира и счастья вам, семейного тепла и уюта, творческой энергии и веры в будущее!

Председатель Федерации профсоюзов РС(Я) Николай Дегтярев.