Поздравление главы Якутска Айсена Николаева с 8 марта

Дорогие женщины!

Позвольте принести вам самые искренние поздравления с самым прекрасным праздником — Международным женским днем 8 Марта!

Этот праздник мы всегда встречаем с особым настроением, он согрет первыми лучами весеннего солнца, которое радует нас после долгой зимы. Подобно ему, вы, милые женщины, привносите в наш мир тепло, уют и радость.

Представительницы прекрасного пола успешно трудятся сегодня во всех сферах деятельности. Они руководят предприятиями, учат детей, занимаются общественной работой, принимают управленческие решения, завоёвывают награды в спорте, наравне с мужчинами защищают нашу Родину. При этом, где бы они не трудились, они не забывают о своей главной миссии – хранить домашний очаг и заботиться о своих близких.

В самые сложные времена, вы дорогие женщины, становитесь для нас опорой, помогая преодолеть все жизненные трудности и невзгоды. Не случайно говорят, что за каждым сильным мужчиной стоит мудрая женщина. Ваша красота, обаяние, и нежность вдохновляют нас на самые великие свершения, а ваша поддержка даёт силы справляться с самими сложными задачами.

Я поздравляю наших замечательных мам, бабушек, сестер и дочерей с замечательным праздником весны! Пусть он будет для вас радостным и светлым! Пусть ваши мечты сбываются, а цветы и улыбки окружают вас круглый год! Будьте всегда счастливы, любимы и неповторимы!

Глава городского округа «город Якутск»

Айсен Николаев