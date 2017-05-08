Поздравление Федота Тумусова с Днем Победы

Дорогие ветераны!

Дорогие якутяне!

Күндү Сахам дьоно!

В этот майский день еще раз с чувством искренней благодарности хочу поздравить вас с Днем нашей Победы. С того светлого праздника прошли десятилетия. Но с каждым годом все острее щемит сердце от осознания того, что вы-наши ветераны сделали для всех нас. И что вы пережили ради того, чтобы мы сегодня жили, любили, растили детей и внуков.

Мы никогда не забудем ваш подвиг. Многие века на вашем примере человечество будет воспитывать своих сыновей и дочерей. Здоровья вам, счастья и низкий поклон, дорогие ветераны!

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Отцы и деды воевали

на полях сражений, матери и бабушки героически трудились в тылу.

Поздравляю всех якутян с Днем Победы! Мир вашему дому, любви и достатка вашим семьям!

С уважением и благодарностью,

Федот ТУМУСОВ, депутат Государственной Думы Российской Федерации.