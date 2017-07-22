Поздравление директора Якутского филиала Россельхозбанка с Днем торговли

Уважаемые работники и ветераны торговли!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работника торговли!

Торговля всегда была и остается одной из важнейших составляющих в экономической жизни страны. Сегодня это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей отечественной экономики.

Предприятия торговли не только продолжают обеспечивать якутян необходимыми товарами, но и создают рабочие места, добросовестно платят налоги, одним слово — работают на благо республики.

В этот праздничный день хотим поблагодарить вас за добросовестное отношение к делу, профессионализм и ответственность. От всей души желаем вам удачи в делах, достижения намеченных целей, новых свершений и побед.

Жизненного оптимизма, благополучия и здоровья!

С наилучшими пожеланиями,

Народный депутат Республики Саха (Якутия),

Директор Якутского филиала Россельхозбанка

Василий Тимофеев