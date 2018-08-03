Поздравление депутата Госдумы РФ Галины Данчиковой с Днем железнодорожника

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!

Примите мои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!

Ваш труд — одна из важнейших составляющих успеха и процветания нашей страны. Объединяя огромные расстояния, сближая города и регионы, стальные магистрали являются основным связующим звеном экономики государства, содействуют решению важнейших социальных задач.

Весомый вклад в развитие транспортного комплекса России вносит дружный коллектив АК «Железные дороги Якутии». Акционерная компания имеет важное стратегическое значение не только для Якутии и Дальнего Востока, но и всей Российской Федерации. Благодаря стабильной работе предприятия, внедрению новых технологий управления, обновлению парка подвижного состава в республике ежегодно растут объемы грузовых и пассажирских перевозок, повышается качество обслуживания и безопасности пассажиров. Уверена, что высокий профессионализм, ответственность, преданность интересам дела позволят железнодорожникам Якутии и впредь успешно решать стоящие перед отраслью задачи.

Отрадно, что в этом году День железнодорожника в Якутии ознаменован ключевым событием – на станцию Нижний Бестях прибудет легендарный агитпоезд «Комсомольской правды». Эта историческая акция приурочена к знаменательной дате – 100-летию Ленинского комсомола. Почетные пассажиры поезда — ветераны всесоюзных ударных молодежных строек, бойцы стройотрядов, строители Байкало-Амурской магистрали проедут по железной дороге до станции Нижний Бестях. Уверена, что они увезут с собой много ярких впечатлений и теплых воспоминаний о нашем северном крае.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, результативной работы, открытия новых маршрутов, отличного настроения, счастья и благополучия!

Депутат Государственной Думы

Российской Федерации Галина Данчикова