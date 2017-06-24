Айсен Николаев поздравляет с Ысыахом Туймаады

Дьокуускай куорат ытык-мааны олохтоохторо,

ыраахтан-чугастан кэлбит кунду ыалдьыттар!

Үрүҥ тунах Ыһыах сырдык күнэ Улуу Туймаада хочотугар үүмүтүнэн куорат салалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан эһигини барыгытын итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин!

Быйылгы Ыhыахпыт тэрээьинэ Дьокуускай куорат теруттэммитэ уонна Саха сирэ Арассыыйа састаабыгар киирбитэ 385 сыллаах убулуейдэригэр ананар.

Кунду Туймаада хочотун олохтоохторо уонна ыалдьыттара! Сахабыт сирэ, Дьокуускай куорат чэчирии сайдалларын туьугар биир сомо5о буолан уунуе5ун, сайдыа5ын, улэлиэ5ин! Хас биирдии ыалы уеруу-кетуу, ил-эйэ, утуе санаа сырдык тыына арыаллаатын. Эьиэхэ уонна чугас дьоннутугар чэгиэн туругу, дьолу, угус ситиьиини ба5арабын! Кунду мааны урун-тунах Ыьыахпыт Дьокуускай куорат инники сайдыытыгар дьолу тосхойдун, алгыстаах буоллун! Уруй! Айхал!

Дорогие жители и гости столицы!

От имени Окружной администрации города Якутска и от себя лично поздравляю вас с национальным праздником «Ысыах Туймаады-2017»!

В этом году наш самый долгожданный праздник посвящен 385-летию со дня образования города Якутска и вхождения Якутии в состав Российского государства.

Наш родной Якутск, основанный 385 лет назад как форпост открытия огромных территорий и их присоединения к Российскому государству, прошел путь от небольшого поселения до современного города, научно- образовательного, культурного, экономического центра, сохранив и приумножив при этом свои самые лучшие самобытные традиции.

Ысыах Туймаады, проводимый в священной местности Ус Хатын, яркое тому подтверждение. За два десятилетия из небольшого городского мероприятия он превратился в грандиозное масштабное событие, признанное самым крупным национальным праздником страны. Сегодня он объединяет всех жителей нашей многонациональной столицы, всей республики, став настоящим примером народной солидарности, открытости, дружбы и взаимопонимания. Сохранив исконный колорит и традиции нашего народа, сегодня Ысыах Туймаады демонстрирует всю красоту души, стремление к миру и успеху жителей нашего города и республики.

В честь юбилейной даты в местности Ус Хатын состоится множество ярких мероприятий. Одними из значимых событий станут III Международный фестиваль кумыса «Айыы аhа» и «Туймаада Утума» — «Наследие Туймаады» — установка рекорда Гиннесса по самому большому количеству людей в якутской национальной одежде.

Мы ждем гостей из всех уголков нашей республики, из разных регионов страны и зарубежья. Уверен, каждый будет окружен гостеприимством жителей Якутска, приобщится к атмосфере Ысыаха Туймаады – дружелюбной, уважительной и праздничной.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с нашим замечательным праздником! Пусть Ысыах Туймаады одарит всех своей светлой энергией, объединит нас для созидания и успеха. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Υрүҥ тунах Ыhыаҕынан! Уруй! Айхал!

Глава города Якутска Айсен Николаев