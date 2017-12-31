Поздравление Айсена Николаева с Новым годом и Рождеством

Дорогие жители и гости столицы!

От имени руководства города Якутска и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

В 2017-м году Якутск отметил свой 385-летний юбилей. Это событие стало главной темой уходящего года, связавшей воедино все поколения горожан. Мы гордимся историческим наследием, неизмеримым вкладом нашего города в преобразование огромных территорий страны, гордимся его славным настоящим и перспективным будущим.

Главным достоинством нашего Якутска являются люди – открытые сердцем и сильные духом, волей и трудом которых построен самый большой город в мире на вечной мерзлоте. Одним из главных качеств жителей является доброта, которая в Год добра засияла особенными красками. Важной частью нашей жизни в уходящем году стали благотворительность и добровольчество.

Жители столицы от чистого сердца приходили на помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Почти вдвое стало больше спонсоров, меценатов, трудовых коллективов, общественных организаций и просто неравнодушных горожан, активно участвующих в благотворительных акциях. Общими усилиями организовано более 700 социальных акций и мероприятий, участниками которых стали порядка 130 тысяч горожан. Жители столицы стали инициаторами более 200 добровольческих и волонтерских проектов с участием 25 тысяч человек! Конечно, добро нельзя посчитать и измерить сухими цифрами, но за всеми этими цифрами стоят люди и их дела, совершенные от всего сердца.

Поэтому нам есть, чем поддержать инициативу Президента страны Владимира Владимировича Путина, объявившего 2018-й год в стране Годом добровольца и волонтера. Уверен, в 2018 году Якутск станет настоящим центром добровольчества в республике и на Дальнем Востоке! У нас для этого есть огромный опыт, и есть люди, умеющие сплотиться на благо всего общества!

Дорогие друзья! Я искренне благодарен вам за то, что в 2017 году вы во второй раз по итогам выборов доверили мне важную и ответственную должность главы городского округа «город Якутск». Рад за добрые слова, конструктивную критику, советы, идеи и предложения, за то, что вы не остаетесь равнодушными и принимаете активное участие в жизни нашей столицы.

Якутск должен стать городом, где люди достойно живут и достойно зарабатывают. Это наша главная задача на предстоящие годы, зачин которых мы должны заложить уже в новом 2018-м году. Модернизация традиционных производств, рост конкурентоспособности местной продукции, развитие транспортно-логистических услуг, создание инновационной экономики, биотехнологий, высокотехнологичной медицины, IT-отрасли, продвижение креативной индустрии: культурных проектов и самобытных ремесел, кинематографа, ювелирного дела, дизайна – станут основными направлениями работы в 2018 году – в Год новаторства в городе Якутске. Главная цель Года новаторства — вывести на передний план самые передовые идеи и гражданские инициативы! Самые креативные бизнес-проекты и творческие замыслы! А самое главное — смело мыслящих и результативно действующих людей нашего города!

От всей души поздравляю каждого жителя столицы с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю успехов во всех ваших делах и начинаниях! Пусть в жизни каждого из вас будет любовь и понимание, душевная теплота и участие!

С уважением, Глава ГО «г. Якутск» Айсен Николаев