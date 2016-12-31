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Общество
31 декабря 2016, 8:23
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Поздравление Айсена Николаева с наступающими праздниками

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Дорогие горожане и гости столицы!

          От имени руководства города и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

В уходящий Год труда мы поставили перед собой высокие цели — поднимать престиж и ценность труда, добиваться высокого профессионализма, создавать заделы новой городской экономики – экономики интеллекта, технологий и творчества. Результаты есть – все вместе мы сработали на достижение поставленных целей! Этот год еще больше сплотил горожан, научил нас ценить значимость своего личного вклада в общее дело. От всей души хочу поблагодарить вас всех! Поблагодарить за ваш труд и высокую ответственность!

Главным событием 2016 года стали VI Международные спортивные игры «Дети Азии», подготовка к которым прошла по плану – качественно и в срок.  В этом году принят большой план дальнейшего развития улично-дорожной сети, благодаря чему проведены масштабные работы на 14 улицах, благоустроены территории, посажено более миллиона цветов и тысячи деревьев. Еще одним большим достижением стало восстановление проточности Городского канала. 2016 год можно назвать решающим и в выполнении важной задачи – реализации государственной программы расселения и сноса аварийного жилья. Ключи от новых квартир получили свыше 500 участников программы.

Масштабы ликвидации аварийного жилья и плановый переход к комплексной застройке кварталов стали хорошим заделом для развития строительной отрасли. Строителями поставлен очередной рекорд — по количеству введенных квадратных метров жилья – 330 тысяч квадратных метров! По этому параметру Якутск вышел на мировые стандарты.

Успешно развивается и агропояс столицы. Многим хозяйствам удалось закрепить материально-техническую базу, обновить технику. Был завершен капитальный ремонт и модернизация второго животноводческого комплекса «Багарах». Важным фактором стал возврат в сельхозоборот заброшенных много лет назад пашен. Большим событием стало открытие в декабре первой очереди круглогодичной теплицы в селе Сырдах, в рамках деятельности индустриального парка ТОСЭР «Кангалассы». Все это говорит о том, что, несмотря на суровые климатические условия, наш город растет и становится в один ряд с лучшими городами страны.

2016 год придал ускорение развитию Якутска, обогатил столицу новым качеством общественной инициативы, доброй волей людей к совместному труду на благо родного города. В каждом округе, в каждом пригороде свершались дела с одной главной целью – сделать наш общий дом лучше.

Дорогие друзья! Мы встречаем новый 2017-й год – Год Добра с чувством гордости за наши общие успехи! Наступающий 2017 год особенный для нас – юбилейный. Нашему любимому городу исполняется 385 лет! Поэтому в Год Добра надо еще более укрепить традиции, вовлекая все больше горожан к взаимовыручке и добровольчеству!  Только город, доброжелательный к своим жителям, к своим соседям и гостям, способен к развитию и имеет хорошее будущее.

Символично, что в юбилейный новый год столица вступает со своим гимном. Третий созыв Якутской городской Думы утвердил гимн — как символ, который подчеркивает уникальность Якутска, олицетворяет нашу гордость за свой город!

С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Счастья, благополучия и добра каждой семье, процветания каждому дому, новых достижений и успехов!

Сана дьылынан! Сана дьолунан!

 Глава ГО «город Якутск»                       Айсен Николаев

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