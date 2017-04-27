Поздравление Александра Саввинова с праздником

От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю с Днем Республики Саха (Якутия)!

27 апреля – особая дата в становлении государственности Якутии. В этот день в далеком уже 1922 году была образована Якутская АССР. Спустя семьдесят лет, 27 апреля 1992 года вступила в силу Конституция Республики Саха (Якутия). Эти два события определили государственно-правовое устройство республики, ее политическое, экономическое и общественное развитие. Все эти достижения стали возможными благодаря усилиям выдающихся руководителей, чьи идеи оставили глубокий след в памяти народа: Платона Ойунского, Максима Аммосова, Степана Аржакова, Исидора Барахова и их соратников.

В настоящее время республика уверенно занимает передовые позиции по показателям социально-экономического развития среди регионов Дальневосточного федерального округа. Все наши успехи достигнуты благодаря единству, согласию в обществе, нашей твердой приверженности главным ценностям Конституции.

Звание столицы Республики Саха (Якутия) не только почетно, но и ко многому обязывает. Якутск сегодня – один из самых быстро растущих городов России, который уверенно и динамично развивается. Из года в год увеличивается население, растет рождаемость, строятся дома, дороги, социальные объекты. Это результат нашего общего труда и прочный плацдарм для дальнейшего движения вперед.

Еще раз сердечно поздравляю с Днем Республики Саха (Якутия)! От всей души желаю нам единства и консолидации в обществе, согласия и уверенности в завтрашнем дне! Добра, счастья, здоровья и благополучия!

Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов