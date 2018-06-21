Поздравление Александра Саввинова с национальным праздником Ысыах

Уважаемые жители и гости столицы!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступлением долгожданного лета, с Ысыахом Туймаады!

Наш традиционный праздник в дни солнцестояния в честь божеств айыы и возрождения природы, сопровождаемый обрядом благопожелания всему сущему, из поколения в поколение несет в себе свет человеческой доброты и радость жизни. Ысыах наполнен глубоким философским смыслом, он соединяет прошлое и настоящее, являясь ярким примером сохранения и продолжения национальных традиций народа Саха, данью уважения к культурным, историческим и духовным ценностям наших предков.

Уважительное отношение к своим корням, культуре, традициям родного края, является залогом дальнейшего прогрессивного развития народа, воспитания здорового поколения.

Следуя исконным традициям главного праздника народа Саха, знаменующего торжество жизни на земле, Ысыах Туймаады в местности «Үс Хатыҥ» в этом году снова будет изобиловать радостью и встретит гостей более 100 культурно-обрядовыми мероприятиями, спортивными состязаниями, играми и конкурсами.

Отрадно, что с каждым годом все больше горожан принимают участие в подготовке Ысыаха Туймаады, вложив свою душу, свой талант в создание его неповторимой и доброжелательной атмосферы. Ысыах Туймаады традиционно становится не только проводником в деле сохранения и продолжения национальных традиций и обычаев, но и сплачивает многовековой дружбой людей самых разных национальностей. Это время, когда мы с вами подводим итоги года и строим планы на будущее. И мы встречаем наш праздник все вместе в общем кругу, чтобы скрепить наше единение и взаимопонимание, настроиться на новую лучшую жизнь в мире и согласии.

Дорогие друзья!

Пусть всеми любимый праздник Ысыах укрепит в наших сердцах веру в светлое будущее, подарит всем счастье и благополучие, поселит в сердцах доброту, радость и любовь, а Алгыс благословит всех нас на свершение новых добрых поступков! Мира и добра вам и вашим близким!

С уважением, Александр Саввинов Председатель Якутской городской думы