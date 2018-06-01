Поздравление Александра Саввинова с Международным днем защиты детей

Дорогие наши ребята! Уважаемые родители! От имени депутатов Якутской городской Думы и от себя лично искренне поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

В первый день лета мы отмечаем этот светлый праздник, напоминающий нам о самом важном и ценном подарке жизни – о вас, наших детях. Вы – наша гордость, наша надежда, и мы, взрослые, прилагаем все усилия, чтобы ваше детство было наполнено яркими красками, а впереди были открыты все дороги.

Каждый день вы радуете нас своими победами, вы талантливы и многогранны. Цените добро, стремитесь к новым знаниям, растите умными, образованными и добрыми людьми!

Уважаемые взрослые! Детство – удивительная пора в жизни каждого человека: огромный и прекрасный мир, где все мечты кажутся исполнимыми. Этот праздник — очередное напоминание взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка.

Выражаю искреннюю признательность родителям, и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения. Отдельные слова благодарности – людям, которые подарили настоящую семью приемным детям.

Пусть у юных жителей города Якутска будет радостное, беззаботное, счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты – обязательно исполняются.

С праздником вас всех!

С уважением, Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов