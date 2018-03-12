Поющие семьи Якутии собрал фестиваль «С песней по жизни»

10 марта в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского состоялся I Республиканский межнациональный фестиваль-конкурс поющих семей «С песней по жизни».

В нем приняли участие талантливые семьи из Намского, Усть-Алданского, Анабарского, Таттинского улусов и города Якутска. Организатор фестиваля-конкурса Александра Сибирякова отметила, что «С песней по жизни» проводится с целью укрепления семейных традиций и ценностей, сплочения семьи посредством песенного творчества.

Вокальные данные, мастерство исполнения и артистичность участников оценивало жюри в составе первого заместителя генерального директора Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, заслуженного работника культуры РС(Я) Розалии Колосовой, преподавателя Колледжа культуры и искусства, отличника культуры РС(Я) Елены Устьянцевой, преподавателя по классу «флейта» Детской школы искусств, музыканта, заслуженного работника культуры Монголии и РС(Я) Балдоржа Хуухээ.

Итоги конкурса

Номинация «Авторская песня»

Диплом I степени – Романова Марианна Николаевна с дочерью Айтыыной.

Диплом II степени – Олесова Елена Васильевна и дочери Дарина, Снежана, Анжелика.

Номинация «Песня из известных кинофильмов»

Диплом I степени – Горшуновы Владимир Павлович, Татьяна Александровна с сыновьями Михаилом, Иваном.

Диплом II степени – Лебедевы Дмитрий Михайлович, Саргылана Николаевна и дети Арылхан, Айадина, Дуняша.

Диплом II степени — Голоковы Владислав Алексеевич и сын Саша.

Номинация «Самая красивая многодетная семья» присуждена семье Колотухиных Михаилу Юрьевичу, Надежде Юрьевне и детям Мише, Софье, Ольге, Валентине, Кате.

Номинация «Песня родом из детства»

Диплом I степени – Голоковы Владислав Алексеевич и сын Саша.

Диплом II степени – Павловы Виктория Ивановна, Илья Ильич и сын Илдьар.

Диплом III степени – приемная семья Григорьевых Сергей Сергеевич, Саина Егоровна и 10 детей в возрасте от 5 до 17 лет (Усть-Алданский улус).

Номинация «Дебют» — Кондратьева Диана с братом Данилом.

Номинация «Народные песни»

Диплом I степени – Олесова Елена Васильевна и дочери Дарина, Снежана, Анжелика.

Диплом II степени – Лебедевы Дмитрий Михайлович, Саргылана Николаевна и дети Арылхан, Айадина, Дуня.

Диплом III степени — семейный ансамбль «Тускуо» Федорова Галина Гаврильевна, Кулакова Чэмэлиинэ Петровна и ее дети Кристина и Дамир.

Номинация «За популяризацию народной песни» — Спиридоновы Милания Ивановна, Еленадора и Саяна (Анабарский улус).

Гран-при фестиваля-конкурса получили семейный ансамбль сестер Зои Егоровой, Матрены Новоприезжей, Саргыланы Оконешниковой, Марии Захаровой с детьми и внуками из Намского, Усть-Алданского, Таттинского улусов.

Руководитель коллектива Мария Афанасьевна Захарова:

— Родители с детства привили нам любовь к музыке, творчеству. Нас восемь: пять девочек, три мальчика. К сожалению, из парней никто не смог приехать, но нас поддержали мужья и дети. Мы родом из села Хатырык Намского улуса, сейчас живем в разных районах. Но все равно собрались вместе, чтобы исполнить наши любимые песни. Авторскую песню сочинила наша мелодистка Зоя Афанасьевна. У нее много песен, мы всегда помогаем распространять ее творчество.