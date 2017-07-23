Поющие медики: Для вас с любовью…

В прошлом году женский вокальный ансамбль Республиканской больницы №2 – Центра экстренной медицинской помощи отметил свое десятилетие. «Для вас с любовью» — так назвал дружный коллектив программу, посвященную своему десятилетию и принял с ней участие в городском конкурсе. Ансамбль — лауреат и дипломант конкурса вокальной песни «Поющая Туймаада».

– Наш коллектив был создан по инициативе председателя профкома ПЕТРОВОЙ Альбины Кононовны, — вспоминает руководитель «Ыра санаа» Зоя ЯКОВЛЕВА, заведующая эндоскопическим отделением больницы, — и при поддержке администрации больницы.



Золотые голоса больницы – энтузиасты и незаменимые участники всех без исключения культурных мероприятий родного коллектива, активно участвует ансамбль в городских и республиканских конкурсах. В копилке ансамбля многочисленные грамоты Рескома профсоюза, администрации города, профкома и администрации больницы. Ансамбль выезжал в улусы с концертами, выступал на спортивных мероприятиях. Участницы ансамбля успешно приняли участие в музыкальном проекте «Дуэт со звездами эстрады». А в этом году они с успехом участвуют в благотворительных концертах. Только Республиканский центр реабилитации инвалидов приглашал ансамбль дважды, тепло встречали коллектив в городском Доме престарелых и инвалидов, ветераны войны и тыла больницы.



Музыкальным руководителем ансамбля «Ыра санаа» бессменно является музыкант, хорошо известный в республике, заслуженный работник культуры РС(Я) Николай СТРУЧКОВ. Во многом благодаря его блестящему таланту, высокому профессионализму коллектив достиг немалых творческих высот и добился многих незабываемых побед и наград. Все обработки и переложения песен для ансамбля Николай Дмитриевич делает сам.

— Репертуар ансамбля за десять с лишним лет стал обширным, сейчас у нас около 50 песен российских и якутских композиторов и мелодистов.

Растет репертуар, растут мастерство и известность ансамбля.

На каждое выступление у ансамбля отдельный наряд. На мое удивление ответ у них готов.

— Это забота руководства и профкома больницы, — говорят.

Казалось бы, времени-то у них не остается на репетиции и выступления, но дружный коллектив готов собираться каждый день.

— Пение – это прекрасный отдых, релаксация, — говорит руководитель ансамбля, когда пою, я забываю и усталость, и все проблемы, отдыхаю душой. После репетиции или концерта силы даже прибавляются.

Доктор не ограничивается участием в вокальном ансамбле, она член республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.

Репетиции, выступления между нелегкой работой медика и семьей, общественная работа – им все под силу…

Активный член профкома больницы, очень деятельная и энергичная Ирина ИГНАТЬЕВА работает техником-диспетчером оперативно-диспетчерского отдела больницы. Ирину можно увидеть и на спортивных соревнованиях, и среди организаторов различных акций, ну, а организация культурно-массовых мероприятий — это для нее лучший отдых.

Еще один член профкома больницы — медсестра отдела лучевой диагностики Марианна АТЛАСОВА.

Виктория ВИНОКУРОВА, отличник образования республики, уже на пенсии, но продолжает работать санитаркой в Региональном сосудистом центре. Может быть, именно пение, музыка помогают ей в ее тяжелой работе.

На отсутствие свободного времени не жалуются и очень занятые и востребованные врачи Сардана КАЛАЧИКОВА и Татьяна СУЗДАЛОВА, старшая медсестра сосудистого центра Валентина ИНДЕЕВА, фельдшер-лаборант отделения микробиологических исследований Наталья КОКОВИНА.

Если долго нет репетиций, скучает по подругам и ждет каждую встречу Вера ГЕРАСИМОВА, много лет отработавшая заведующей отделом медицинской статистики и страховой медицины больницы.

Семь из девяти участниц ансамбля – отличники здравоохранения Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, все участницы ансамбля — врачи и медицинские сестры высшей квалификационной категории. Прекрасные хозяйки, любимые мамы и бабушки, они делают все, за что берутся, на отлично.



Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА