 Аншлаг на «Поющей Туймааде» — 2017

“Что такое “ХОР” и “Хоровое пение” в наш супер современный информационный ХХI век? И нужно ли оно?” – многие задаются таким извечным вопросом… И да, можно согласиться с некоторыми скептиками, “что это пережитки прошлого”…Но все же, не так все просто… Например я, не пою, так как нет таланта и слуха, но очень люблю слушать живое хоровое исполнение любимых задушевных песен именно в хоровом исполнении. Почему?

И тут есть резон обратиться к научному определению этого понятия: “это — удивительное и превосходное изобретение человечества. Хоровое движение в последние годы набирает обороты. Огромное количество людей приходят в коллективы, постоянно появляются новые, все чаще проводятся фестивали и всевозможные конкурсы. Пение является самым доступным занятием как для ребенка, так и для пожилого человека, имеющего абсолютный или относительный слух, либо стремящегося обучиться хоровому пению”. Хоровое пение – это нравственный стержень, который держит людей разных поколений, нашу историю в рамках национального самосознания. Да, в Якутии хоровое пение популярно, и это связано прежде всего с именем Февронии БАИШЕВОЙ, которая много сделала для развития национальной музыкальной культуры. В течение 37 лет она возглавляла хор Якутского радио и телевидения, работала главным хормейстером музыкально-драматического театра им. П. Ойунского, стояла у истоков создания дирижерско-хорового отделения Якутского музыкального училища им. М. Н. Жиркова. Славные традиции продолжают ее ученики. Также развитию музыкальной культуры в Якутии способствовала уникальная музыка Марка Николаевича – искренняя, лучезарная с одной стороны, и настраивающая на серьезные мысли, заставляющая задуматься над жизнью – с другой. Она любима профессионалами и любителями глубиной замысла и идей, удивительным мастерством их воплощения и, вместе с тем, привлекающая широкий круг любителей музыки легкостью восприятия, бесконечной красотой и неповторимой мелодичностью, этническими мотивами, которые напоминают каждому – свое, дорогое, хранимое глубоко в душе. И в этом юбилейном году Республика отметила 125-летие со дня его рождения.

В настоящее время проводятся региональные конкурсы и фестивали в рамках проекта «Музыка для всех». Конкурсы и фестивали охватывают большое число участников всех возрастов. Хоровое движение, как искусство, может выполнять очень важную роль в воспитании личности. И это так. Об этом я убедилась побывав на Гала концерте победителей XVIII городского конкурса «Поющая Туймаада-2017», которое состоялось 9 апреля в Академическом Русском драматическом театре им. А.С. Пушкина. Отрадно и радостно, что в зале не было ни одного свободного места, сплошной аншлаг. Благодарные зрители, среди которых были поклонники хорового искусства всех возрастов встречали каждое выступление бурными аплодисментами. Вел Гала-концерт подтянутый, элегантный и красивый Владимир Петрович ИНДИГИРСКИЙ, автор идеи организации этого фестиваля “Поющая Туймада”, бессменный вдохновитель всех 18 конкурсов, прославленный хоровой дирижер, композитор, автор многих популярных песен, ставших по настоящему народными, заслуженный работник культуры РС(Я), отличник образования РС(Я), отличник культуры РС(Я), энтузиаст, ветеран — журналист, теле и радиоведущий рейтинговых музыкальных передач.

Действие открыла вице-мэр Якутска Евдокия Ивановна ЕВСИКОВА, которая подчеркнула особую роль хорового пения в сплочении и воспитании людей и поблагодарила В.П. ИНДИГИРСКОГО за такую творческую подвижническую работу. За всем этим пристально наблюдала бессменный организатор данного конкурса, начальник Управления культуры и духовного развития города Якутска, заслуженный работник культуры РС(Я), Антонида Николаевна КОРЯКИНА. Согласно Положения XVIII городского конкурса-фестиваля «Поющая Туймаада-2017» приняли участие трудовые и студенческие вокально — хоровые коллективы. Тематика репертуара была посвящёна Году экологии в Российской Федерации, Году молодежи в Республике Саха (Якутия), Году добра в городском округе «город Якутск», 125-летию со дня рождения композитора Марка Жиркова и 385-летию основания г. Якутска.

Цели и задачи конкурса:

Развитие вокально-хорового самодеятельного творчества;

Пропаганда хорового искусства, лучших песен композиторов-классиков, самодеятельных авторов республики; выявление новых хоровых и ансамблевых коллективов;

Повышение исполнительского мастерства и активизации творческой деятельности хоровых, вокальных коллективов. Поэтому зрители услышали самые разные по содержанию и характеру любимые песни разных лет.

Гала-концерт открылся песней «Родина», на слова А.Михайлова, музыку Н.Берестова, которую исполнил народный хор ветеранов тыла и труда г. Якутска, руководитель Анна ВАСИЛЬЕВА, концертмейстер Лидия НИКОЛАЕВА. Так один за другим без лишней заминки и суеты быстро сменяется один коллектив за другим. Всего программа гала –концерта включала 26 коллективов, которые представляли хоровые коллективы разных улусов и городов РС(Я): г. Якутска, Алдана, г. Вилюйска, пригородов: Хатасс, Жатай; Таттинского, Намского, Жиганского эвенкийского национального улусов и т.д. В живом и вдохновенном исполении прозвучали песни разных жанров и тем: тут были песни: и о столице Якутск, об экологии, о добре, священной войне, классика, песни о селе, молодежи и т.д. Высокое исполнительское мастерство, сценическая культура, костюмы участников не оставили равнодушным зрителей. Не смолкали долго аплодисменты.

Дипломы номинантов вручали: заслуженный работник культуры РС(Я), отличник культуры СССР, член жюри, один из профессиональных хормейстеров Якутии, известный музыкальный и общественный деятель республики Елизавета Степановна ПОПОВА; по праву является основоположницей любительского хорового исполнительства и хоровой педагогики республики Е.С. Попова; отличник народного просвещения РСФСР, учитель-методист, заслуженный работник образования РС(Я), преподаватель Якутского педагогического колледжа, член жюри Владимир Семенович ЖИРКОВ; отличник культуры РС(Я), художественный руководитель вокального ансамбля «Раздолье», член жюри Лидия Андреевна ЯЙЛИЯН.

В заключение мне бы хотелось сказать несколько слов об организаторе и ведущем этого фестиваля о Владимире Петровиче ИНДИГИРСКОМ. Следует отметить его творческую энергию, энтузиазм в этом деле, развитии хоровой культуры в РС(Я). Он стоял у истоков становления хора мальчиков Президентского Фонда «Барҕарыы» с 1993 по 2000 год. Возглавляемый им, в качестве художественного руководителя и главного дирижёра, хор мальчиков дал 262 концерта, выступления и записи были записаны в фонд якутского радио и телевидения. Хор участвовал во многих акциях, концертах, презентациях. Хору аплодировали в Москве, Санкт-Петербурге, Киргизии, Болгарии, Испании, Австрии, Италии. Владимир Петрович получил высокую оценку у специалистов детского хорового исполнительского искусства: у Президента Федерации детских и юношеских хоров России — Бориса Сметанина, учителя-новатора Дмитрия Огороднова, главного хормейстера Литовского хора мальчиков «Ажулюкас — Витаутаса Мишкиниса (Литва), Мориса Чонева (Болгария). И сейчас В.П. ИНДИГИРСКИЙ продолжает свою идею “Поющая Туймада” и плодотворно работает над проектом первого президента Якутии — Михаила Ефимовича НИКОЛАЕВА “Музыка для всех”.

По исследованиям ученых: пение в хоре доставляет удовольствие. Поющий человек наименее подвержен воздействию стрессам и депрессиям, так как вокал оказывает на него благотворное влияние и своеобразный психотерапевтическое воздействие. Качественное хоровое пение во многом зависит от правильного дыхания, что положительно действует и на здоровье певцов. Хоровая музыка улучшает работу сердечно-сосудистой системы, повышает тонус головного мозга. В Австралии квалифицированные специалисты медицины обнаружили, что пение способно поправить здоровье людей, страдающих заболеваниями суставов и позвоночника. Еще один интересный факт заключается в том, что хоровое пение постепенно вводится в программу профилактики и лечения в различных медицинских учреждениях. Так, например, в одной из женских консультаций Саратова практикуются распевки беременными, что положительно влияет как на саму будущую маму, так и на ее плод. Хоровое пение предназначено и для детей — оно развивает их физически и духовно. Но профессиональные музыканты знают, что добиться идеального звучания хора, состав которого порой удивляет своей численностью, не так уж и просто. Главная цель – достигнуть целостности и монолитности всех партий, чтобы звучание ансамбля ассоциировалось с единым живым организмом, слаженное и благозвучное звучание которого доставляло бы истинное наслаждение.

Таким образом петь в хоре, научить петь в хоре и уметь им управлять и направлять очень непростое дело. А Владимир Петрович занимается этим благородным делом приобщения к хоровой и музыкальной культуре уже много лет, посвящая этому делу всю себя…Пожелаем ему еще больших достижений!