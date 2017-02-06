Пойман серийный вор, промышлявший в столице

В полицию стали поступать обращения о хищениях имущества граждан из различных учреждений столицы.

Так, поступило сообщение от работника Саха цирка, который сообщил, что из рабочего кабинета у него похитили портмоне с 12 500 рублей, который он оставил в кармане своей верхней одежды.

Буквально через пару дней поступило заявление педагога одного из общеобразовательных учреждений города. У потерпевшей похитили норковую шубу.

Из той же школы спустя некоторое время похитили планшет и сотовый телефон, о чем сообщили в полицию оба потерпевших.

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого в совершении серии краж. Им оказался 31-летний уроженец Усть-Майского района.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Часть похищенного изъята.