Появление региональных врезок в мультиплексе – важное событие в истории телевидения в Якутии

4 августа на территории Якутии официально запущены региональные врезки в каналы мультиплекса. ГТРК «Саха» начало вещать якутские новости в первом мультиплексе цифрового телевидения.

Нажав символическую кнопку, цифровое вещание в Якутии запустили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, временно исполняющий обязанности Главы Якутии Айсен Николаев, первый заместитель генерального директора РТРС Олег Адамов и директор ГТРК «Саха» Харлампий Дьяконов. На каналах «Россия-1» и «Россия-24» теперь можно увидеть программы ГТРК «Саха».

Айсен Николаев назвал запуск региональных врезок в программы ГТРК «Саха» очень важным событием в развитии телевидения Якутии. «Появление региональных врезок ГТРК «Саха» в высоком качестве и высоком формате – это шаг вперёд в части налаживания общения и прямого диалога», – сказал он.

Лидер республики отметил большую работу по созданию комплекса, проделанную федеральным правительством, Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС), ВГТРК, в том числе ГТРК «Саха», благодаря чему жители республики будут смотреть передачи в высоком качестве.

Министр Константин Носков напомнил, что Россия состоит из регионов, поэтому региональные каналы являются важнейшей составляющей всего информационного поля. «Сегодня в России вещает около тысячи региональных телекомпаний, и мы намерены их поддерживать. Именно в региональных контентах люди узнают о новостях своей деревни, родного города, области, республики», – напомнил он.

Ранее региональные врезки можно было увидеть только в аналоговом вещании. Сейчас местные новости доступны и в «цифре». Чтобы это стало возможным, на территории республики построено 211 станций цифрового наземного телевизионного вещания, которые охватывают 390 населённых пунктов цифровым телевидением. 95% населения республики могут принимать 10 телевизионных каналов и три радиопрограммы первого мультиплекса в высоком качестве. К концу 2018 года у телезрителей появится возможность принимать в «цифре» 10 телепрограмм второго мультиплекса.