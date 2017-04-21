Появится ли ТОСЭР на территории Алданского района?

Рабочая встреча по вопросам организации и функционирования Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) с участием представителей министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я), министерства финансов РС (Я), управляющей компании ТОСЭР «Южная Якутия», инспекции ФНС по Алданскому району РС (Я), состоялась 17 апреля в администрации Алданского района.

На встрече присутствовали специалисты администрации района, курирующие вопросы инвестиционной деятельности, руководители предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели. Были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с деятельностью ТОСЭР на примере уже созданной 2 декабря 2016 года ТОСЭР «Южная Якутия», действующей на территории Нерюнгринского района, функции управления которой осуществляет упраляющая компания «Колмар». Это правовой режим, меры государственной поддержки, порядок осуществления деятельности в ТОР, порядок подачи заявок на получение статуса резидентов, вопросы налогообложения, отчислений во внебюджетные фонды, выпадающих доходов бюджетов различных уровней.

С докладами выступили Фаина Соколова, руководитель департамента инвестиционной политики и привлечения инвестиций и Сардана Павлова, заместитель руководителя отдела доходов областей недропользования. Как прокомментировала Фаина Соколова : «целью предоставленной информации является разъяснение существующих механизмов и возможностей создания ТОСЭР на территории Алданского района, как для органов местного самоуправления, так и представителей бизнеса, являющихся потенциальными инвесторами. Также ей была дана краткая характеристика различных моделей территорий опережающего развития, созданных в Республике Саха(Якутия) на примере ТОСЭР «Кангалассы» и «Южная Якутия» и их принципиальные различия.

Особый интерес участников вызвали комментарии московского представителя Управляющей компании «Колмар» Аркадия Островского, который ответил на вопросы участников в режиме видеоконференции. Задаваемые вопросы касались якорных резидентов, будущих пенсий наемных работников в связи с преференциями по уплате страховых взносов для работодателей, количества новых создаваемых рабочих мест, доли участия «нерюнгринцев» в качестве наемных работников резидентов ТОСЭР.

Подводя итоги выездного рабочего совещания, пока рано говорить о конкретном решении создания отдельного ТОСЭР на территории района. Но, как говориться , «грех не воспользоваться» предложенным государством инструментом развития. А самое главное, никто кроме нас самих не примет решение о новых проектах, от реализации которых выигрывают все: и власть, и бизнес и население.