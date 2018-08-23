Появился трейлер якутского фильма «Тыгын Дархан».

Кинокартина рассказывает о непростом периоде в судьбе легендарного родоначальника Хангаласского рода Тыгына Дархана, который на стыке эпох перед приходом русских казаков вел непростую борьбу по консолидации племен и кланов, живших на территории нынешней Республики Саха, в единый родоплеменной союз – прообраз современной государственности.

Фильм, который увидит свет в 2019 году, снимается на якутском языке, будет продублирован на русский язык и получит титры на английском и китайском языках.