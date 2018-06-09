Появилось видео с места крупного ДТП в Якутске, в котором погиб мужчина

Появилось видео с места крупного ДТП в Якутске, которое произошло вечером 8 июня на улице Кирова, передает телеканал «Якутия 24».

В результате аварии столкнулись автомобили «Тойота «Камри»» и «Сузуки Свифт». По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе водитель и пассажир «Сузуки Свифт» и пассажирка автомобиля «Камри». А виновник ДТП — водитель автомобиля «Камри» находился в состоянии алкогольного опьянения, мужчина отделался легким испугом, с ним на месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что автомобиль «Тойота Камри» под управлением молодого человека ехал с превышением скорости по улице Кирова, проехал на запрещающий красный сигнал светофора и произвел столкновение с автомобилем «Сузуки Свифт», который поворачивал с улицы Горького на Кирова на зеленый свет. На кадрах видео с места аварии видно, что за автомобилем «Камри» следует патрульная машина ДПС. Как сообщили телеканалу в пресс-службе Минздрава республики, один из пострадавших в ДТП скончался этой ночью в больнице. Второй пострадавший находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).