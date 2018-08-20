Появились новые подробности полицейской погони в Якутске

ГИБДД сообщает новые подробности погони за пьяными нарушителями на «Лексусе».

18 августа около 18 час 30 минут на перекрестке улиц Октябрьская – проспект Ленина г. Якутска водитель с явными признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Lexus», не выполнил законного требования сотрудников ДПС об остановке. О произошедшем инспекторы доложили в дежурную часть МУ МВД России «Якутское», после чего было организовано преследование злостного нарушителя, — сообщает ведомство.

Преследуемый автомобиль был выведен за черту города, где водитель на большой скорости, по-прежнему, попытался скрыться и проследовал на Покровский тракт в сторону Хангаласского района. Ориентировка была передана всем патрулям столицы и Хангаласского района.

На неоднократные требования об остановке, подаваемые по средствам сигнальной громкоговорящей установки, водитель не реагировал, выезжал на полосу встречного движения, тем самым создавал реальную опасность жизни и здоровью других участников дорожного движения.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 23 ФЗ № 3 «О Полиции» сотрудниками ГИБДД с целью повреждения транспортного средства и его остановки было применено табельное оружие. Автомашина была остановлена и задержана на территории Хангаласского района на 49-м километре республиканской автодороги «Умнас».

В момент задержания в салоне, кроме водителя, находились два пассажира. В ходе задержания пострадавших нет.

Личность водителя была установлена: нарушителем оказался 33-летний житель столицы, который уже неоднократно привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за грубые нарушения ПДД, в том числе – и за управление транспортным средством в состоянии опьянения. И в этот раз мужчина оказался за рулем, будучи нетрезвым.

По данному факту в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам ст.264. прим 1 УК РФ (повторное управление ТС в не трезвом состоянии).