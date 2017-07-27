АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
19
Легкий дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.91
 69.68
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.07.2017, 18:00
Происшествия
Еще одна агрессивная девушка задержана полицейскими
27.07.2017, 17:50
Столица
Ко Дню ВДВ отслужившие в ВДВ и Спецназе приглашаются на бесплатные прыжки с парашютом
27.07.2017, 17:40
Общество
Центр занятости населения и Союз строителей Якутии договорились о сотрудничестве
27.07.2017, 17:30
Культура & Образование
Синергия Севера глазами участников из других регионов России
27.07.2017, 17:20
Общество
Почти 22 тысячи заявок на гектар подали жители недальневосточных регионов России
27.07.2017, 17:10
Происшествия
Видео
Полицейскими раскрыта серия угонов мотоциклов на Елочке (ВИДЕО)
27.07.2017, 17:00
Происшествия
Ространснадзор проверяет АК «Якутия» после вынужденной посадки самолета
27.07.2017, 16:50
Общество
Повысятся штрафы за расклейку объявлений, листовок и граффити
27.07.2017, 16:40
Спорт
Имена членов команды г. Якутска и штата Орегон (США) по вольной борьбе
27.07.2017, 16:30
Спорт
Видео
Во время награждения Василия Стрекаловского якутские болельщики станцевали «Якутяночку»
27.07.2017, 16:20
Общество
В Жатае за отопление будут платить в течение отопительного сезона
27.07.2017, 16:10
Экология
Эксклюзив
Якутский Дерсу Узала. Уникальные фото
27.07.2017, 16:00
Путешествия
Детская школа клуба REAL MADRID приглашает юных футболистов в Турцию
27.07.2017, 15:50
Культура & Образование
С 1 сентября повысится стипендия у студентов рабочих специальностей
27.07.2017, 15:40
Спорт
Видео
Анонс
Анонс турнира с американцами (ВИДЕО)
27.07.2017, 15:30
Желток
Павел Пинигин о победе Василия Стрекаловского: В нашей семье появился еще один «олимпийский» чемпион
27.07.2017, 15:20
Столица
Зажигательное открытие танцевальной смены «Моя Республика»
27.07.2017, 15:10
Происшествия
ГАИ: Типично для Якутска — 17 дорожных аварий за два дня
27.07.2017, 15:00
Экономика
Евгений Чекин посетил молочный комбинат детского питания  
27.07.2017, 14:50
Столица
28 июля в Якутске пройдет Единый информационный день
27.07.2017, 14:40
Происшествия
Внезапный визит руководителя стал роковым для ее зама
27.07.2017, 14:30
Происшествия
В Якутии примут закон о случайной выдаче разрешений на охоту
27.07.2017, 14:20
Культура & Образование
Система проверит подлинность документов у абитуриентов
27.07.2017, 14:10
Происшествия
Бухгалтер детского сада присвоила 170 тысяч рублей родительских взносов
27.07.2017, 13:00
Общество
Прокуратура проведет прием предпринимателей
27.07.2017, 12:50
Происшествия
«Страх и ненависть» в Якутии
27.07.2017, 12:40
Происшествия
Исправительные работы ждут двух браконьеров, убивших пятерых лосей
27.07.2017, 12:30
Столица
Лучшим автобусным маршрутом стал № 35
27.07.2017, 12:20
Происшествия
Потерпевший опознал грабителя
27.07.2017, 12:10
Культура & Образование
Практика в зоне тундры – реализация соглашения Якутской ГСХА и Чукотки
27.07.2017, 12:00
Республика
Дальнему Востоку – инженерные решения
27.07.2017, 11:51
Республика
Эксклюзив
Переполох в штабе главы Вилюйского улуса?
27.07.2017, 11:50
Происшествия
Кэт Марсден была бы недовольна: В Вилюйском психоневрологическом интернате, названном в ее честь, обижали больных
27.07.2017, 11:47
Столица
Экстра
Кандидат в мэры Якутска был судим — СМИ
27.07.2017, 11:40
Столица
В законе пропишут названия входящих в состав Якутска населенных пунктов
27.07.2017, 11:30
Происшествия
Резонанс
Источник: Иеромонаху Мелетию могут продлить срок пребывания в СИЗО
27.07.2017, 11:20
Спорт
Динамичность, изящность и зрелищность: в Якутске пройдет чемпионат республики по пляжному волейболу
27.07.2017, 11:10
Происшествия
Нюрбинским молодчикам грозит семь лет лишения свободы
27.07.2017, 11:00
Общество
«Надеюсь, что умрет побольше персонажей»: Чего якутяне ждут от нового сезона «Игры престолов»
27.07.2017, 10:50
Происшествия
Чиновники в Удачном скрывали доходы
27.07.2017, 10:40
Культура & Образование
Братья Ушницкие выступили на Форуме «Синергия Севера».
27.07.2017, 10:30
Происшествия
Порноспам от мамочки
27.07.2017, 10:20
Культура & Образование
В Орто Дойду стартовал Молодежный образовательный форум «Синергия Севера»
27.07.2017, 10:10
Экономика
Ремонтные работы на Вилюйской трассе досрочно завершены
27.07.2017, 10:00
Экономика
Энергетики Южной Якутии сообщают о готовности к пожароопасному периоду
27.07.2017, 9:50
Происшествия
В Якутске загорелся микроавтобус
27.07.2017, 9:40
Финансы
Фонд призывает своевременно оплачивать взносы на капремонт
27.07.2017, 9:30
Спорт
Василий Стрекаловский — чемпион Сурдлимпийских игр! Его уже поздравил Егор Борисов
27.07.2017, 9:29
Желток
Голосование
27.07.2017, 9:15
Спорт
Sportyakutia: Борца Егора Вензеля засудили
27.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 27 июля 2017 г.
26.07.2017, 22:49
Столица
Энергетики готовы восстановить электроснабжение в жилом доме Якутска
26.07.2017, 20:54
Республика
27 июля в Якутске, Усть-Алдане и Магане предстоят временные ограничения электроснабжения
26.07.2017, 20:34
Республика
Эксклюзив
Эжанчане: Гордимся своими дедами – героями-белобандитами!
26.07.2017, 19:00
Спорт
Матчевая встреча между американскими и якутскими борцами состоится в ЦСП «Триумф»
26.07.2017, 18:00
Общество
В Якутии малоимущим, многодетным гражданам будут предоставляться готовые земельные участки
26.07.2017, 17:50
Спорт
В Сунтарском улусе состоялось чествование участников 20-х республиканских спортивных Игр Манчаары
26.07.2017, 17:40
Экономика
«Теплоэнергосервис» приступил к завозу топлива в Усть-Янский район
26.07.2017, 17:20
Экономика
Теплоход ОТ-2048 доставил в Якутск около 2,5 тысяч тонн леса
26.07.2017, 17:10
Республика
Лесные пожары в Якутии тушат искусственные ливни Федеральной Авиалесоохраны
26.07.2017, 17:00
Красота & Здоровье
Лучшие медицинские работники пройдут по красной дорожке 
26.07.2017, 16:50
Происшествия
Два пьяных водителя было поймано во время рейда ГАИ
26.07.2017, 16:40
Происшествия
Почти миллион рублей похитил директор школы в Усть-Нере
26.07.2017, 16:30
Происшествия
Грубиян по пьяни ограбил коллегу и поплатился
26.07.2017, 16:20
Происшествия
В обшивке авто нашли запрещенку, которую пытались доставить арестантам
26.07.2017, 16:10
Сахалыы
Тыа сирэ-сайдыы биһигэ: Үрдьүҥэхтээххэ оҕо саада эмиэ дьэндэйиэҕэ
26.07.2017, 16:00
Происшествия
В аэропорту Якутска задержан подозреваемый
26.07.2017, 15:50
Общество
III молодежная смена в «Энергетике» откроется 1 августа
26.07.2017, 15:40
Культура & Образование
Пианисты из Якутии провели мастер-классы в Корее
26.07.2017, 15:30
Желток
Дискотека 2000-х в «Европа Клуб»
26.07.2017, 15:20
Экономика
«Якутуголь» приобрел бульдозер стоимостью 160 млн рублей
26.07.2017, 15:10
Культура & Образование
Евгения Михайлова — крестная фея абитуры
Архив новостей
Общество
27 июля 2017, 16:50
82

Повысятся штрафы за расклейку объявлений, листовок и граффити

В Якутии планируют повысить санкции за нарушение Правил благоустройства.

Законопроект, разработанный для исполнения Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на поддержку региональных и муниципальных программ формирования современной городской среды, поддержан 27 июля 2017 года на заседании Правительства РС (Я).

Как отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Гаврил Левин, субъектам Федерации в срок до 1 ноября 2017 года необходимо принять региональный закон, ужесточающий ответственность за нарушение муниципальных правил благоустройства.

В этой связи рассматриваемым законопроектом предлагается с 1 января 2021 года повысить санкции статьи 6.12 Кодекса РС (Я) об административных правонарушениях за нарушение Правил благоустройства, предусмотрев наложение штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 80 тыс. до 500 тыс. рублей. За повторное совершение правонарушения граждане будут оштрафованы от 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей, должностные лица – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, юридические лица – от 500 тыс. до 1 млн. рублей.

Кроме того, в целях упорядочения использования вывесок и создания привлекательного облика поселений предлагается повысить ответственность за совершение административного правонарушения по статье 6.19 КоАП РС (Я) – за размещение афиш, плакатов, объявлений, листовой и иных информационных материалов, нанесение надписей и графических изображений вне мест, специально отведённых органами МСУ.

«Так, предлагается предусмотреть наложение административного штрафа на граждан от 1 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц – от 3 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц – от 30 тыс. до 100 тыс. рублей», – проинформировал Гаврил Левин.

За повторное совершение правонарушения ответственность повышается: граждане будут оштрафованы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностные лица – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридические лица – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. По мнению министра, ужесточение ответственности за нарушение Правил благоустройства будет способствовать более качественной работе лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
24.07.2017, 8:50
Политика
Эксклюзив
Якутяне: Довайдосвиданья, түөһээҥки Путя Владимиров!
21.07.2017, 8:00
Желток
Фотофакт
Позитив
Летний отдых якутских звезд инстаграма
26.07.2017, 1:15
Происшествия
Экстра
Кандидата на пост мэра Якутска подозревают в мошенничестве с чужими паспортами — СМИ
24.07.2017, 21:50
Происшествия
Якутия в шоке: в АЛРОСА обыски
24.07.2017, 8:46
Политика
Эксклюзив
Якутский Блумберг
25.07.2017, 19:52
Колонка
Эксклюзив
Ирина Хакамада приедет с мастер-классом в Якутск!
24.07.2017, 15:01
Политика
Экстра
Назван преемник Ивана Андросова в Ил Тумэне
21.07.2017, 16:00
Происшествия
Фотофакт
Фотофакт: в Якутии медведица с тремя медвежатами вышли на дорогу
25.07.2017, 0:19
Республика
Эксклюзив
Интрига на выборах главы Нюрбинского улуса
26.07.2017, 20:34
Республика
Эксклюзив
Эжанчане: Гордимся своими дедами – героями-белобандитами!
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео
Спорт
27.07.2017

Во время награждения Василия Стрекаловского якутские болельщики станцевали «Якутяночку»

Экономика
27.07.2017

Евгений Чекин посетил молочный комбинат детского питания  

Эксклюзив
Республика
27.07.2017

Переполох в штабе главы Вилюйского улуса?

Происшествия
27.07.2017

Кэт Марсден была бы недовольна: В Вилюйском психоневрологическом интернате, названном в ее честь, обижали больных

Экстра
Столица
27.07.2017

Кандидат в мэры Якутска был судим — СМИ

Происшествия
27.07.2017

Порноспам от мамочки

Культура & Образование
27.07.2017

В Орто Дойду стартовал Молодежный образовательный форум «Синергия Севера»

Эксклюзив
Республика
26.07.2017

Эжанчане: Гордимся своими дедами – героями-белобандитами!