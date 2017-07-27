Повысятся штрафы за расклейку объявлений, листовок и граффити

В Якутии планируют повысить санкции за нарушение Правил благоустройства.

Законопроект, разработанный для исполнения Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на поддержку региональных и муниципальных программ формирования современной городской среды, поддержан 27 июля 2017 года на заседании Правительства РС (Я).

Как отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Гаврил Левин, субъектам Федерации в срок до 1 ноября 2017 года необходимо принять региональный закон, ужесточающий ответственность за нарушение муниципальных правил благоустройства.

В этой связи рассматриваемым законопроектом предлагается с 1 января 2021 года повысить санкции статьи 6.12 Кодекса РС (Я) об административных правонарушениях за нарушение Правил благоустройства, предусмотрев наложение штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 80 тыс. до 500 тыс. рублей. За повторное совершение правонарушения граждане будут оштрафованы от 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей, должностные лица – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, юридические лица – от 500 тыс. до 1 млн. рублей.

Кроме того, в целях упорядочения использования вывесок и создания привлекательного облика поселений предлагается повысить ответственность за совершение административного правонарушения по статье 6.19 КоАП РС (Я) – за размещение афиш, плакатов, объявлений, листовой и иных информационных материалов, нанесение надписей и графических изображений вне мест, специально отведённых органами МСУ.

«Так, предлагается предусмотреть наложение административного штрафа на граждан от 1 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц – от 3 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц – от 30 тыс. до 100 тыс. рублей», – проинформировал Гаврил Левин.

За повторное совершение правонарушения ответственность повышается: граждане будут оштрафованы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностные лица – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридические лица – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. По мнению министра, ужесточение ответственности за нарушение Правил благоустройства будет способствовать более качественной работе лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов.