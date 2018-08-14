Повышение пенсионного возраста превратит Якутию в пустыню!

«Справедливая Россия» в Якутии собирает инициативную группы по проведению пенсионного референдума.

Инициатива правительства Дмитрия Медведева о повышении пенсионного возраста возмутила народ во всей России. Но особенно цинично выглядит эта идея применительно к людям, проживающим на Крайнем Севере. Если инициатива будет претворена в жизнь, исчезнет последний аргумент в пользу проживания на севере. Илья Свиридов подал заявку от партии «Справедливая Россия» в Центризбирком на проведение всенародного референдума по вопросу повышения возраста выхода на пенсию.

«Мы поддерживаем нашего однопартийца в этом вопросе и формирует региональную инициативную группу для подачи заявки в Избирком Якутии. Мы обязаны отстоять право народа на выход на пенсию по уже существующим нормам и правилам. Мы не должны допустить, чтобы этот драконовский закон прошел. Для Якутии повышение пенсионного возраста на 5 лет мужчинам и на 8 лет женщинам означает полный крах! У нас вымрут деревни, в которых не будет никакой работы вообще – ни для молодежи, ни для стариков! Это приведет к озлобленности в обществе, к конфронтации между молодыми и пожилыми людьми! Этого нельзя допустить ни в коем случае!», — убежден член Совета якутского городского отделения «Справедливая Россия» Алексей Ромашов.

Собрание инициативной группы «Справедливой России» в Якутии по вопросу подачи заявки на проведение референдума в Избирком состоится в понедельник, 20 августа, в «AZIMUT отель «Полярная звезда» по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Ленина, дом 24, 2 этаж, конференц – зал «Якутск».