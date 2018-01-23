Повышена грузоподъемности на ледовых переправах в Момском районе

На территории Республики Саха (Якутия) состоит на учете 50 ледовых переправ, за сутки 22 января 2018 года допущено повышение грузоподъемности на ледовых переправах муниципального значения:

Момский район ледовая переправа муниципального значения «Хонуу – с. Соболох» р. Мома до 30 тонн;

Момский район ледовая переправа муниципального значения «Хонуу – с. Буор-Сысы» р. Индигирка до 30 тонн.

Всего с нарастающим итогом эксплуатируется 39 ледовых переправ.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения несанкционированного выезда транспортных средств на ледовые переправы, а также провала автотехники и гибели людей на территории Якутии, отдел БВО Главного управления МЧС России по РС (Я) напоминает: запрещается выезд на лед в местах, не оборудованных для этих целей. Пользуйтесь оборудованными ледовыми переправами, водителям необходимо выполнять требования информационных знаков, установленных перед выездом на переправу – скоростной режим, дистанцию и особенно — требование дорожного знака «Ограничение массы»

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС(Я): наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Уважаемые жители и гости республики, пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами! Будьте благоразумны, не подвергайте опасности себя и своих близких!