Повышающий коэффициент к нормативам потребления электроэнергии увеличен

Уважаемые потребители, Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» напоминает, что с 1 января 2017 г. при расчетах по нормативам потребления применяется повышающий коэффициент 1,5. (Пост. Правительства РФ от 26.12.2016 года №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме»).

Применение повышающего коэффициента (ПК) является одной из мер в реализации федерального законодательства. В интересах правительства пресечь неучтенное потребление коммунальных ресурсов, так как некоторые граждане намеренно отказываются от установки счётчиков, зная, что расходуют больше, чем предусмотрено нормативом.

Повышающий коэффициент применяется для расчетов с собственниками помещений, не установившими индивидуальные приборы учета при наличии технической возможности их установки, а также не обеспечившими своевременную замену вышедшего из строя прибора учета. Абоненты, у которых отсутствует техническая возможность установки приборов учета, платят, как и раньше, – по нормативу без повышающего коэффициента.

Таким образом, государство стимулирует собственников жилья к установке приборов учета и расчетам за коммунальные услуги по их показаниям, поскольку оплата по нормативу становится экономически невыгодной.

Применение ПК при расчетах платы – это мера стимулирования потребителей, предназначенная для энергосбережения и рационального потребления коммунальных ресурсов.

Кроме этого, применение повышающего коэффициента возможно, если в течение трех месяцев не восстановлен вышедший из строя прибор учета или срок его эксплуатации истек более трех месяцев назад. Также, при недопуске два и более раза представителя Энергосбыта для проверки приборов учета и снятия показаний. (Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354).

Обращаем внимание, что при несанкционированном подключении оборудования потребителя к инженерным системам и несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета для расчета объема потребления коммунального ресурса применяется повышающий коэффициент равный 10.

Подробно о том, в каких случаях применяется ПК вы можете узнать на сайте «Якутскэнерго» по адресу: https://yakutskenergo.ru/privat_pers/multiplying-factor.php.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.