Повышающий коэффициент к нормативам потребления электроэнергии увеличен

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» напоминает, что с 1 января 2017 г. при расчетах по нормативам потребления применяется повышающий коэффициент 1,5. (Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 года №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме»).

Применение повышающего коэффициента (ПК) является одной из мер в реализации федерального законодательства. В интересах правительства пресечь неучтенное потребление коммунальных ресурсов, так как некоторые граждане намеренно отказываются от установки счётчиков, зная, что расходуют больше, чем предусмотрено нормативом.

Повышающий коэффициент применяется для расчетов с собственниками помещений, не установившими индивидуальные приборы учета при наличии технической возможности их установки, а также не обеспечившими своевременную замену вышедшего из строя прибора учета. Абоненты, у которых отсутствует техническая возможность установки приборов учета, платят, как и раньше – по нормативу без повышающего коэффициента.

Таким образом, государство стимулирует собственников жилья к установке приборов учета и расчетам за коммунальные услуги по их показаниям, поскольку оплата по нормативу становится экономически невыгодной.

Применение ПК при расчетах платы – это мера стимулирования потребителей, предназначенная для энергосбережения и рационального потребления коммунальных ресурсов.

Кроме этого, применение повышающего коэффициента возможно, если в течение трех месяцев не восстановлен вышедший из строя прибор учета или срок его эксплуатации истек более трех месяцев назад. Также, при не допуске два и более раза представителя Энергосбыта для проверки приборов учета и снятия показаний. (Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354).

Обращаем внимание, что при несанкционированном подключении оборудования потребителя к инженерным системам и несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета для расчета объема потребления коммунального ресурса применяется повышающий коэффициент равный 10.

Подробно о том, в каких случаях применяется ПК вы можете узнать на сайте «Якутскэнерго» по адресу: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/multiplying-factor.php.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.