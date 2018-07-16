Повелительница «светового меча»

С неба – на землю

В детстве Люба мечтала стать… пилотом. И даже поступала в Харьковский авиационный институт! Предварительно год отучившись на заочном подготовительном отделении. Беспрестанно, как спецназовец – тело, тренируя мозги задачами по высшей математике и физике.

Однако у дорогого Мироздания на девочку с Севера были свои планы. Поэтому, немножко недобрав баллов, на пилота Люба не поступила. А вернувшись в родной Среднеколымск, пошла работать… санитаркой в районную больницу (на минуточку – кто запамятовал, в те годы там повсеместно царила ведерно-выносная система!).

Так и хочется воскликнуть: вот это поворот! А всё элементарно.Просто Небо,прекрасно осведомленное о количестве авиаторов, лучше нас с вами знает, в ком на земле бОльшая нужда. К примеру, в лазерных хирургах, которых до Любови Явловской в Якутии не существовало вообще. Как и докторов наук по офтальмологии. Она и сейчас единственная.

Думается, как раз поэтому в ее ученические годы Великим Режиссером в школу для проведения профориентационной работы направлялись лучшие районные доктора. Призванные посеять то самое зерно, которому было суждено взойти и начать щедро плодоносить.

Итак, вчерашняя выпускница, имеющая в аттестате средний балл, близкий к пяти, шокировав окружающих, почти на год добровольно стала труженицей ведра и тряпки. При этом, что совершенно парадоксально, будущий доцент, автор более 70 научных работ, 5 рационализаторских предложений и 7 патентов РФ на изобретения,лауреат госпремии РС (Я) в области науки и техники среди молодых ученых и специалистов отличалась… повышенной брезгливостью. И как, спросите вы, это может сочетаться с теми же больничными утками – неизбежным атрибутом санитарской доли?

Ответ потрясает: «А я специально в больницу пошла. С мыслью: если все это пройду, выдержу, то стану врачом. Если нет – буду искать другую работу». И ведь выдюжила! Потому что помимо ухаживания за пациентами, мойки полов, выноса помоев, таскания из пищеблока еды ведрами было и захватывающе интересное: операции, роды, за которыми пытливой санитарке разрешали наблюдать. «Я же сначала в роддоме, потом в хирургическом отделении работала. И после суточного дежурства еще оставалась – чтобы только своими глазами посмотреть…»

На следующий год Люба Явловская поступила на медико-лечебный факультет ЯГУ. Потом успешно отучилась в субординатуре Красноярского мединститута, куда ее промыслительно направила кандидат медицинских наук доцент Тамара Романовна Поскачина, читавшая якутским студентам курс глазных болезней.

В том же Красноярске, но уже в государственной медицинской академии, пятилетку спустя Явловская окончит аспирантуру. И, отвергнув предложения остаться, вернется домой. Став первым в Якутии лазерным хирургом.

… Говорят, у каждого хорошего человека за спиной стоит мама. И это правда. За спиной Любови Леонидовны все годы, пока она очно вгрызалась в науку в чужом городе, стояла мама, Елена Саввична, растившая внучку Леночку. Земной поклон ей за это от всех вылеченных доктором Явловской.

И брату Сергею, по-мужски подставившему крепкое плечо.

И папе – за то, что позволил 17-летней любимице своевольничать.А вот порадоваться дочкиным успехам Леонид Александрович, к сожалению, не успел – он ушел из жизни, когда его Любовь еще только самозабвенно санитарила в районной больнице…

«Снайпер-сварщик»

Если не слишком придираться к сравнению, лазеролог схож с положительными героями «Звездных войн», мастерски владеющими своим фантастическим оружием.Только в умелых руках хирурга – вполне реальный лазер, побеждающий противника-болезнь.

Кстати, один из докторских «световых мечей» – не что иное, как… лазерная винтовка, которой она, словно снайпер, прицельно расстреливает пораженные глаукомой или вторичной катарактой ткани глаза, добиваясь необходимого разреза.Действие второго лазера – диодного, применяемого при разрывах, – напоминает сварку. Также он нужен, чтобы отграничить дистрофические изменения сетчатки.

За годы работы в Якутской республиканской офтальмологической больнице через руки «снайпера-сварщика» Любови Явловской прошли тысячи пациентов с отслойкой и разрывами сетчатки, глаукомой, диабетом,ретиноваскулитом, миопическими заболеваниями… Не обходилось без нее и при формировании у больных нового зрачка, замене хрусталика и т.д.

К слову, у Любови Леонидовны лечатся не только северяне. «Один из примеров: однажды на консультацию приехал мужчина 37 лет. Начал слепнуть. Побывал в клиниках Москвы, Германии, Израиля. Потратил много денег, и в конце концов родственники привезли его в Якутск. Обратились через моих друзей. Мы его обследовали, результаты анализов подтвердили диагноз, было назначено соответствующее лечение и проведена лазерная операция. В итоге зрение улучшилось».

Есть и «иностранные» истории болезни, когда по поводу диагностики и лечения миопии, вторичной катаракты и диабета обращались граждане Канады, США, Германии, Франции, Китая и Венесуэлы. «У них это всё стоит огромных денег. Поэтому они очень удивлялись, что наши соотечественники получают такую дорогостоящую медицинскую помощь бесплатно».

Революционер-первопроходец

Невероятно, но факт: с 1997 по 2008 г. на взрослое население Якутии приходилось всего два лазерных хирурга – офтальмолог высшей категории Любовь Леонидовна Явловская и заслуженный врач Якутской АССР Валерий Александрович Тимощук.(Лишь позднее крайне малочисленному полку лазерологов республиканской офтальмологической больницы прибыло: теперь здесь также работают Пантелеймон Евстафьевич Аргунов и Надежда Федоровна Анисимова).

Кроме того, до появления в Детском клинико-диагностическом отделении НЦМ своего лазера и специалистов Явловская еще консультировала и лечила всё детство республики (когда требовалась лазерная хирургия).

При этом она 11 лет преподавала студентам мединститута курс глазных болезней.

И, что совсем уже за пределами моего понимания, параллельно как-то умудрялась учиться сама – в академии госслужбы в Санкт-Петербурге…

После защиты диплома, на этот раз – по специальности менеджер государственного и муниципального управления, Любовь Леонидовну пригласили возглавить Мирнинское управление здравоохранения. За год она смогла разработать стратегию развития медицины Мирнинского района, внедрить методы антикризисного управления в районных медучреждениях и привлечь дополнительные средства из бюджетов муниципального образования и АК «АЛРОСА» (38 и 97 млн рублей, соответственно). За счет этого были приобретены новая медицинская техника и оборудование, проведена реконструкция роддома, созданы новые фельдшерско-акушерские пункты и т.д.

В 2009 – 2012 гг. ее опыт пригодился в Якутском медицинском колледже, где Любовь Леонидовна работала заместителем директора по стратегическому планированию и последипломному образованию.

И все это время ее не оставляло (и, к огромной надежде больных, не оставляет до сих пор!) желание открыть в Якутском мединституте кафедру офтальмологии.Учитывая, что статистика по глазным заболеваниям в республике отнюдь не утешительна, актуальность этого трудно переоценить. Да, де-факто путь в ординатуру выпускникам нашего мединститута вроде как не закрыт, да только находится она… в другом городе. И платная. От того в нее особо и не рвутся. Сейчас, для примера, там учится только один человек. От всей республики!

«Раньше на базе курса глазных болезней, существующего в Якутском мединституте с момента его открытия, была интернатура. К нам в больницу приходили выпускники, по 10 – 13 человек в год, из которых мы готовили врачей-интернов. Но сейчас одной интернатуры мало.Теперь, согласно существующим требованиям, нужна клиническая ординатура.

Самое главное, что для открытия кафедры у нас есть всё, что нужно:и«остепененный» педсостав, и практикующие врачи, и прекрасная материально-техническая база Якутской республиканской офтальмологической больницы, где будущие окулисты подтверждали бы свою практику… Поэтому, конечно, рациональнее создать кафедру здесь, на месте.

Кроме того, нам же необходимо готовить свои научные кадры! Что на базе только курса глазных болезней абсолютно невозможно».

… Однажды Любовь Явловская с коллегами уже совершила революцию в якутской офтальмологии, создав в республике лазерную хирургию, благодаря чему пациенты, наконец, перестали выезжать на спецлечение за пределы республики. На роду ей, что ли, написано быть первопроходцем?

Кожа… из пробирки

Есть выражение – «отрастить себе кожу». Так иногда советуют слишком ранимым людям. Однако если поменять приставку «от-» на «вы-», смысл (при том же самом корне!) поменяется кардинально.

«Для Якутии это злободневно из-за обморожений. Да и после ожога новая кожа требуется, чтобы человек не погибал от интоксикации, как это нередко происходит.

Аналогично и с глазом. Есть много больных, нуждающихся в пересадке роговицы. Так вот, для таких пациентов реально выращивать свою – из их собственных клеток. Почему это важно? Сейчас для пересадки берется донорская трупная роговица. И в ответ на любой патологический процесс или же когда появляется антигенная неоднородная среда (глаз-то – не родной), идет ее отторжение. Человеку зачастую приходится по 12-13 раз (!!!) под нож ложиться… А если бы свою выращивали – совсем другой эффект получали бы».

В 2012 – 2015 гг. в биотехнологическом кластере технопарка при Госкомитете по инновационной политике и науке РС (Я), где Любовь Леонидовна была заместителем председателя и курировала вопросы развития биотехнологий, такими разработками по выращиванию кожи занимался известный в республике комбустиолог профессор СВФУ доктор медицинских наук Рево Захарович Алексеев. К сожалению, из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, в том числе, лаборатории (которую купили позже, сделав центром коллективного пользования), дальше разработки дело в те годы не пошло. Пересадить пациенту кожу, выращенную из собственных стволовых клеток больного, Рево Захарович смог лишь совсем недавно, чуть больше полугода назад…

«Разумеется, работали мы и по другим направлениям. Например, по рекультивации земель. Не секрет, что случаются нефтяные разливы. Так вот, наши биотехнологи вывели такие бактерии, которые… едят эту разлитую нефть. И земля восстанавливается…

Много чем интересным и инновационным начинали заниматься. Буквально «по крупицам» подбирали для этой цели молодых, перспективных ребят, учившихся в Гонконге, Канаде, Южной Корее, Японии, Сингапуре, США. (Удивительно, но на родине многие из них никому не были нужны, сидели безработными).

К сожалению, Госкоминновация была ликвидирована, остался только технопарк…»

Тем не менее, оптимизм Явловской полностью не иссяк: «Я встречалась с врио главы республики Айсеном Сергеевичем Николаевым, который был одним из инициаторов создания Госкомитета по инновационной политике и науке республики, и сейчас его поддержка очень обнадеживает».

Значит ли это, что наша героиня стремится повернуть время вспять и войти второй раз в ту же реку? Нет. Просто помимо создания кафедры офтальмологии она ратует за появление научно-образовательного центра, «чтобы наука, образование и производство перестали, как лебедь, рак и щука, тащить «повозку» в разные стороны».

Первые в мире

Любовь Леонидовна говорит, что когда она начала писать свою докторскую диссертацию («Клинико-генетические аспекты и прогнозирование диабетической ретинопатии у якутов при сахарном диабете 2 типа»), во всем мире по этой теме в те годы вышло всего три публикации.

«Мне очень повезло, что в свое время из Америки приехал заведующий лабораторией нейрогенетики Института неврологии Национальных институтов здоровья США, доктор Лев Герцевич Гольдфарб. Дело в том, что американцы, работавшие над проблемой сахарного диабета второго типа, искали обособленную группу коренных народов, где не было смешения с другими народностями и, следовательно, внешних генетических внедрений других популяций. Исследователи, изучавшие этногенез якутов, пришли к выводу, что наиболее генетически однородная группа проживает в ряде районов Якутии.

С нашей стороны руководителем был доктор медицинских наук профессор СВФУ Федор Алексеевич Платонов.

Меня как офтальмолога интересовали патологические изменения сетчатки глаза, являющиеся следствием диабета 2 типа.

Итогом нашей совместной работыстало то, что мы впервые в мире на примере якутской популяции показали, что есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию. Выявили маркеры, которые участвуют в развитии диабетической ретинопатии, в ряде случаев приводящей к слепоте.

Теперь, взяв из локтевой вены кровь, мы смотрим наличие в ней полиморфных вариантов генов. И если они есть, можем прогнозировать развитие заболевания и слепоты.

А главное – противостоять этому».

…В детстве Люба мечтала стать пилотом.

Она тогда не знала –тем, у кого из лопаток крылья прорезаются сами, такая профессия ни к чему.

Сейчас я отчетливо вижу размах этого крыла.

А вы?