Поведение перебежчика вице-спикера Добрянцева рассмотрит Политсовет ЕР

Официальный комментарий ЯРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по выдвижению Анатолия ДОБРЯНЦЕВА от партии «СР»

29 июня стало известно, что на конференции регионального отделения «Справедливой России» был выдвинут кандидатом на выборы в Ил Тумэн член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член фракции Анатолий ДОБРЯНЦЕВ.



Секретарь ЯРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сахамин АФАНАСЬЕВ:

— Анатолий Анатольевич Добрянцев в 2013 году был избран народным депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по Хангаласскому республиканскому избирательному округу. И как представителю партии ему была представлена должность первого заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Помимо этого, он является членом фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Процедура выхода из партии, это не просто написать заявление. Во-первых, он должен как должностное лицо выйти из состава членов фракции, объяснившись перед своими коллегами, а также сложить полномочия заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн). Во-вторых, он должен пройти процедуру исключения из федерального реестра членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», только после этого вопрос должен был быть рассмотрен на политсовете партии.

Партия «Справедливая Россия» приняло неправомерное решение о выдвижении кандидата в депутаты должностного лица Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не исключенного на данный момент из федерального реестра членов партии.

Этому факту будет дана правовая оценка. Вопрос по Анатолию Добрянцеву также будет рассмотрен фракцией и региональным политсоветом.