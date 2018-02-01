Повара-школьники поразили президента кулинарной ассоциации «Вкус Мира Рус»

С 30 января по 2 февраля в Якутске проходит III Региональный чемпионат JuniorSkills по 22 компетенциям. Все задания разработаны по стандартам JuniorSkills.

По компетенции Кулинарное дело за медали борются 22 школьника из Саха политехнического лицея г. Якутска, Бердигестяхской СОШ Горного улуса, Хамагаттинского саха-французского лицея Намского улуса, Таттинского лицея им. А.Е. Мординова, Мюрюнской СОШ № 1 им. Г.В. Егорова, Покровской СОШ № 1 Хангаласского улуса, Нюрбинского технического лицея, Майинской СОШ им. В.П. Ларионова Мегино-Кангаласского улуса, Вилюйской СОШ № 1 им. Г.И. Чиряева.



В течение 3 дней (по 4 часа в день) участники конкурса готовят 3 порции фуршетной закуски из рыбы с обязательным использованием новых технологий, которую надо подать в едином стиле на багете, 3 порции десерта «Эклер» с кремом, декорированный шоколадом, салат, который должен подаваться на выпеченном элементе из теста, нарезанный непременно соломкой и с заправкой, – это первый модуль задания; 3 порции горячей закуски «Сэндвич» с мясом птицы и отдельно подать соус – второй модуль; 3 порции горячего основного блюда из национального продукта на сковороде гриль с двумя гарнирами, торт весом не менее 3 кг с мастикой, двумя видами крема, украшенный объёмной фигурой, имеющей строгие очертания, смысловую нагрузку и точность исполнения, т.е. без абстракции – третий модуль. Как видно, блюда сложны для готовки, не каждый взрослый смог бы справиться. Оценивают мастерство кулинаров-кондитеров лучшие профессиональные шеф-повара Якутска.

На площадке работает Владимир Олейников, национальный эксперт JuniorSkills из Москвы. Надо признать, что основная цель его визита в Якутию – проверить правильность и стандартизацию проведения компетенций чемпионата, соответствие используемого оборудования, материалов, продуктов, площадок проведения, технической документации требованиям дирекции JuniorSkills, единство оценивания заданий по международной системе CIS.

Вот его мнение об организации мероприятия:

«Есть недочеты, которые надо устранять, но в проведении таких масштабных мероприятий они всегда бывают. Как говорится, на ошибках можно учиться, чем больше ошибок выявлено в этом году, тем меньше ошибок будет в следующем. Меня действительно удивило большое количество участников, и для того чтобы сюда попасть, еще был отбор. Очень хорошим показателем является тот факт, что компетенция кулинара-кондитера оказалась здесь очень востребована. В сравнении с другими регионами оснащенность площадки для проведения компетенции «Кулинарное дело» в Якутске просто отличная. Площадка оборудована по международным стандартам, а эти стандарты весьма высоки. Не каждый регион может их отслеживать, застраивать по требованиям. Здесь может быть создан центр, оснащенный по последнему слову техники по международным стандартам, именно для своего региона, чтобы люди, приезжающие из отдаленных уголков в Якутск, видели, какие новые технологии есть, в каком направлении надо развиваться, к чему стремиться, чтобы они, не выезжая за пределы республики, могли здесь повышать квалификацию. Это отрадно видеть. Для детей создание поварского и кулинарного центра на базе образовательного учреждения может стать новым форматом дополнительного образования и школьных уроков технологии. Данная компетенция востребована всегда, более того, она самоокупаема. Сейчас исчезают многие профессии, а кулинарное дело априори себя изжить не может. Меня поразил высокий уровень поварского мастерства детей, а они же еще школьники, приехавшие из глубинки. Я не ожидал такое увидеть. Это говорит о том, что у системы образования, построенной на территории Республики Саха, можно поучиться другим регионам страны».

Как объяснил Владимир Андреевич, на национальный чемпионат JuniorSkills, который пройдет в начале марта в Москве, отбор победителей региональных этапов произойдет по квотам на основе выставленных экспертами баллов.

Владимир Олейников прочитал лекции, провел невероятно увлекательный мастер-класс по кулинарному искусству для учителей технологии, педагогов, руководителей команд.

Справка. Владимир Олейников – президент кулинарной ассоциации «Вкус Мира Рус», судья региональных, всероссийских и международных конкурсов по кулинарному искусству, серебряный призёр планеты в рамках кулинарного Кубка Мира, золотой призёр Москвы, золотой призёр Европы по кулинарии и сервису, золотой и двукратный серебряный призёр Международного Кремлёвского кулинарного кубка, обладатель знака кулинарного созвездия и диплома Межрегиональной ассоциации кулинаров России, организатор международных кулинарных проектов, разработчик государственных программ по модульному обучению профессионального образования. С его участием выходят кулинарные программы на телеканалах «Россия», «Столица», «ТВЦ», «Первый», «НТВ».